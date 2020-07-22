Скифский мальчик из могильника Сарыг-Булун оказался девочкой





Рис. 1. Золотые украшения мужчины и женщины из погребения в кургане Аржан-2 (Тува): шейные гривны, женские серьги, бронзовое зеркало, фигурки пантер и кабанов с верхней одежды. Эти украшения — яркий образец изделий алды-бельской культуры. фото с сайта farlang.com

В 1988 году участники Тувинской археологической экспедиции, изучая один из курганов могильника Сарыг-Булун в Центральной Туве, относящегося к алды-бельской скифской культуре, обнаружили уникальное захоронение ребенка, датируемое VII веком до н. э. Вместе с ребенком в могиле лежали лук, стрелы и чекан — полный комплект вооружения, с которым можно охотиться и воевать. Благодаря этому было решено, что похоронен мальчик. Однако проведенное недавно полногеномное секвенирование ДНК показало, что на самом деле этот ребенок был девочкой. Это открытие заставляет пересмотреть представления о социальном устройстве скифского общества, поскольку считалось, что оно было патриархальным. Также, вероятно, оно послужит толчком к генетическим исследованиям других известных захоронений раннего железного века, детей из которых традиционно «записывают» в мальчики по найденным в могилах предметам.

Скифами называют кочевые народы, населявшие в I тысячелетии до н. э. и первых веках н. э. степи от Северного Причерноморья до Монголии и северных районов Китая. Этнически скифы были неоднородны и скорее являлись содружеством племен (европейские скифы, саки, юэчжи и др.), которые говорили на древнеиранских языках и в большинстве своем антропологически относились к европеоидам. Общими для всех скифских племен были образ жизни и культурный код. Они занимались кочевым скотоводством и поэтому радикально зависели от наличия корма для скота, с которым и перемещались сезонно. Основные общекультурные особенности скифов археологи называют «скифской триадой» и относят к ним специфическое скифское оружие (короткие железные мечи акинаки, чеканы и стрелы с характерными наконечниками — как правило, бронзовыми трехгранными), тип конского снаряжения и использование звериного стиля для украшения изделий из бронзы, золота, камня и органических материалов. Своей письменности у скифов не было. Информацию о них ученые восстанавливают на основе записей античных историков, археологических изысканий и генетических исследований.

Есть несколько конкурирующих теорий и гипотез происхождения скифов, ни одна из которых пока не утвердилась как основная. Часть исследователей придерживается автохтонной теории, гласящей, что скифская культура — это следующий этап развития местных племен, относившихся к срубной культурно-исторической общности. Но больше всего сторонников у центральноазиатской гипотезы, согласно которой скифы «зародились» и обрели свою военную мощь в глубинах Центральной Азии, а затем двинулись на запад, где они подвинули киммерийцев и стали соседями жителей греческих черноморских колоний. В V–IV веках до н. э. европейские скифы строят богатейшие курганы в Приднепровье и города-крепости в Крыму (например, Неаполь Скифский), что свидетельствует о переходе к оседлому образу жизни. В III веке до н. э. Скифия постепенно перестает быть могущественной силой. Возможно, это было связано с приходом в их края новой волны кочевых племен, частично уничтоживших, а частично ассимилировавших скифские племена. В конце первой трети III века до н. э. сарматы, пришедшие из-за Дона, разрушают населенные пункты скифов в Крыму. Но скифы по-прежнему удерживают Нижнее Поднепровье и центральную часть крымского полуострова (Тавроскифию), сохраняя остатки былого величия. Во II веке до н. э. тавроскифы под предводительством Скилура покорили Ольвию. Затем их разобьет Понтийское царство. Расположенная на западном берегу Черного моря (на территориях современной Румынии и Болгарии) Малая Скифия просуществует до IV века н. э. В Центральной Азии в начале первого тысячелетия новой эры на смену местным культурам скифского круга приходят кочевники хунну, которые затем дойдут до Причерноморья и окончательно сокрушат остатки скифов.

В середине первого тысячелетия до н. э. на территории Южной Сибири сосуществовали несколько археологических культур: алды-бельская в Туве (см. Aldy-Bel culture), майэмирская в Горном Алтае, тасмолинская в Казахстане, тагарская в Минусинской котловине. Их материальные памятники локально различаются, но в целом понятно, что это следы кочевых народов, использовавших схожее со скифским конское снаряжение, виды вооружения и скифо-сибирский звериный стиль. То есть скифская триада была присуща всем племенам, оставившим нам эти памятники. Среди отличий можно отметить детали морфологии звериного стиля и некоторые погребальные традиции.

Рис. 2. Могильник Сарыг-Булун находится почти в самом центре Тувы, в пойме реки Баян-Кол в нескольких километрах от ее впадения в Енисей. Карта из обсуждаемой статьи в Stratum Plus

Алды-бельская культура Тувы датируется VIII–VI веками до н. э. В основном она представлена погребально-поминальными памятниками (курганами с каменным панцирем), которые часто пристраивали друг к другу цепочкой. Первым их принадлежность к отдельной культуре выделил А. Д. Грач на основании раскопок эпонимного памятника — могильника Алды-Бель, а также могильников Хемчик-Бом и Куйлуг-Хем в Центральной Туве (А. Д. Грач, 1980. Древние кочевники в центре Азии). Могильники, которые тоже стали классическими, — Сарыг-Булун и Сыпучий Яр — были позже изучены В. А. Семёновым и М. Е. Килуновской в этом же районе. Но все эти погребальные памятники относятся к рядовым — в них захоранивали представителей «среднего класса» скифского общества. Такой вывод можно сделать по их относительно небольшим размерам (8–12 м в диаметре, до 1 метра высотой) и скромному сопроводительному инвентарю (Д. Г. Савинов, 2002. Ранние кочевники Верхнего Енисея). Настоящую известность алды-бельской культуре принесли «царские» большие курганы в так называемой Долине царей (Уюкская долина, Пий-Хемский кожуун) — Аржан-2 (К. В. Чугунов и др., 2002. Элитное погребение эпохи ранних кочевников в Туве) и Чинге-Тей (К. В.Чугунов, 2011. Дискретность постройки «царских» мемориалов Тувы и хронология раннескифского времени).

Курган Аржан-2, расположенный в 9 км от села Аржан в Турано-Уюкской котловине, изучала совместная экспедиция Государственного Эрмитажа и Немецкого археологического института под руководством К. В. Чугунова, Г. Парцингера и А. Наглера в 1998–2002 годах. Под каменной насыпью царского кургана и оградой (крепидой) диаметром 80 м были похоронены 18 человек в 12 разных захоронениях (не считая более поздних так называемых «впускных» погребений). Курган датируется второй половиной VII века до н. э. Как и многие древние погребения, он был ограблен, но при этом по счастливой случайности центральное погребение «вождя», смещенное от центра, оказалось не потревоженным. Благодаря этому археологи смогли увидеть, какими богатыми могут быть скифские захоронения: в одной лишь камере сруба с мужчины и женщины было найдено около 20 кг золотых изделий. Среди них были нашивные бляшки в виде кошачьих хищников, золотые шпильки, бисер, миниатюрная модель котла, гривны, пластины для головных уборов в виде лошадей и оленей, серьги и даже наконечники стрел из железа с инкрустацией золотом. Часть сопроводительных погребений этого кургана была совершена в характерной для алды-бельской традиции манере — в каменных ящиках, в позе эмбриона на левом боку.

В 2015 году исполнилось 50 лет с момента основания самой крупной экспедиции Академии Наук СССР — Саяно-Тувинской археологической экспедиции (СТАЭ), преемницей которой является нынешняя Тувинская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН. СТАЭ под руководством А. Д. Грача в 1960–70-х годах вела аварийно-спасательные раскопки в Центральной Туве, в Чаа-Хольском кожууне, обусловленные строительством Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее. После возведения плотины ГЭС и создания водохранилища воды этой сибирской реки должны были затопить тысячи археологических памятников (среди которых были курганы, петроглифы, древние поселения и грунтовые могильники). За 20 полевых сезонов экспедицией были изучены тысячи объектов, материалы из которых стали основой для написания научных статей и монографий. В Туве действительно очень много памятников археологии, нуждающихся в ежегодном мониторинге, а еще больше тех, что таятся глубоко в земле, не выдавая себя наземными конструкциями.

Рис. 3. Могильник Сарыг-Булун состоит из восьми курганов, каждый из которых представляет собой округлую каменную насыпь диаметром 8–15 метров и высотой 40–60 см. Схема из обсуждаемой статьи в Stratum Plus

В конце 1980-х годов, перед тем как ГЭС наконец должны были запустить в эксплуатацию, Тувинская археологическая экспедиция под руководством В. А. Семёнова и М. Е. Килуновской вновь проводила исследования в будущей зоне затопления и на прилегающих территориях. Тогда и был обнаружен могильник Сарыг-Булун — в 1988 году при аварийно-спасательных раскопках на правом берегу Енисея в долине реки Баян-Кол, вызванных строительством дороги Ээрбек — Баян-Кол. На могильнике археологи зафиксировали 8 курганов, диаметром 8–15 м и высотой не более 40–60 см. Курганы №1 и №2 были пристроены друг к другу, образуя так называемую алды-бельскую «восьмерку».

Рис. 4. План алды-бельской «восьмерки», образуемой пристроенными друг к другу курганами №1 и №2 могильника Сарыг-Булун. Вверху — курган до разборки наземного сооружения, в середине- после. Внизу — разрез по линии AA'. Второй, более поздний, курган был пристроен к первому с северной стороны (на рисунке — справа), при этом конструкция первого кургана была частично разобрана. Первоначальный диаметр первого кургана — до 10 м, второго — около 13 м. Схема из обсуждаемой статьи в Stratum Plus

Под двумя каменными панцирями находилось 7 могил. Почти все они были сильно разграблены еще в древности. Но погребение №5 сохранилось и оказалось очень необычным. В нем в деревянной колоде, выдолбленной из ствола дерева и помещенной на глубину 0,6 м, был погребен ребенок 12–13 лет. Плотная крышка не позволила попасть внутрь почве, а внутри образовался специфический сухой микроклимат , положительно повлиявший на сохранность изделий из органических материалов. По результатам радиоуглеродного датирования и типологии наконечников стрел данное погребение датируется концом VII — началом VI века до н. э. и хорошо соотносится с другими алды-бельскими памятниками Тувы.

Рис. 5. Общий вид погребения №5 из кургана №2 могильника Сарыг-Булун после вскрытия деревянной колоды, в которой был захоронен ребенок. фото из обсуждаемой статьи в Stratum Plus

Ребенок лежал на левом боку, головой на юго-запад. Вместе с ним были уложены лук из цельного куска березы, двухслойный кожаный колчан для 10 стрел из шкуры лошади, бронзовый чекан на длинной деревянной рукояти со втоком и наборный пояс. На голове ребенка сохранилась кожа, ухо и бородавка на щеке. Рядом с головой лежал головной убор, сшитый из кусочков тонкой кожи животного семейства куньих, раскрашенный красной киноварью. Помимо прочего в погребении сохранились фрагменты одежды: меховой шубы до колена, сшитой из меха тушканчика (О. Ф. Чернова, В. С. Бусова, 2016. Идентификация фрагментов меховой одежды из курганов скифского времени с территории Центральной Тувы) и шерстяные двухцветные нити, свидетельствующие о возможном наличии штанов или юбки. По набору инвентаря археологами погребение было определено как принадлежавшее мальчику, потому что по костям в таком возрасте пол еще не определяется.

Рис. 6. Оружие, извлеченное из погребения №5 кургана №2 могильника Сарыг-Булун: колчан, лук, стрелы (некоторые из них кривые из-за деформации дерева) и чекан. Колчан был изготовлен из тонко выделанной коричневой лошадиной кожи внутри и рыжего коротко стриженного светлого меха снаружи. С одной стороны он был сшит сухожильными нитями встык, с другой стороны был имитирован декоративный шов в виде плетеной тесьмы из кожаных ремешков, покрытых красным пигментом. На фото показана уменьшенная копия втульчатого бронзового чекана с петлевидным обухом, НАСА женного на деревянную рукоять (длиной 70 см). К рукояти чекан и вток крепились на деревянную шпонку. Чеканы использовались кочевниками Центральной Азии с эпохи бронзы. Этим оружием можно было наносить как колющие, так и рубящие удары. Чеканы изображены на многих оленных камнях Алтая и Тувы. Кони, найденные в Пазырыкских курганах в Горном Алтае, были умерщвлены ударом чекана в голову. фото из обсуждаемой статьи в Stratum Plus

В 2018 году благодаря сотрудничеству между МФТИ и ИИМК РАН появилась возможность опять вернуться к этим материалам. В Лабораторию исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ были переданы три зуба и фрагмент человеческой кожи ребенка из Сарыг-Булуна. Два ПЦР-теста показали отсутствие Y-хромосомы (количественная оценка и фрагментарный анализ гена амелогенина), что вызвало некоторое удивление у специалистов. Так как образцу почти 2600 лет, древняя ДНК частично деградировала. Поэтому было решено провести полногеномное секвенирование, оптимизированное для фрагментированной и слабо концентрированной ДНК. Оно подтвердило, что в исследуемом образце две половых X-хромосомы. Значит, погребена была действительно девочка.

Этот вывод — еще один сюрприз, преподнесенный ребенком из погребения №5. Помимо оружия и предметов одежды уникальной сохранности, ученые теперь имеют первый пример, когда генетический анализ заставил изменить половую атрибуцию ребенка из скифского захоронения. Сейчас известны еще несколько захоронений, детей из которых на основании найденных предметов определяют как мальчиков. Также известен ряд погребений, подобных погребению №5 из Сарыг-Булуна, в которых в аналогичных колодах находились только маленькие дети — без сопроводительного погребального инвентаря. Можно надеяться, что и для них удастся провести генетическое исследование, чтобы установить пол детей. Эти исследования позволят лучше разобраться в устройстве скифского общества, о котором мы пока знаем довольно мало.

Вместе с тем, то, что в нем была похоронена девочка, да еще и с внушительным арсеналом, невольно отсылает к мифу об амазонках, известному благодаря Геродоту и другим древнегреческим авторам. Амазонки были женщинами-воительницами и вели свое происхождение от Ареса и Гармонии. По одной из версий обитали в том числе в районе предгорий Кавказа и Меотиды (Азовское море). Из практических соображений вступали в брак с чужаками из других племен и мальчиков от этих союзов умерщвляли, а девочек оставляли себе. Интересно, что амазонки вооружались луком, боевым топором и сами себе изготовляли одежду. В некоторых мифах о борьбе олимпийских героев и амазонок исследователи видят отражение матриархата.

Согласно Геродоту скифское общество было скорее патриархальным, хотя и с матриархальными пережитками: генеалогия указывалась по отцовской линии, имущество наследовалось между братьями вместе с женами и детьми, а женщина могла отправиться в загробный мир вместе с мужчиной. В некоторых погребениях, рядом с женщинами лежал кинжал или нож, но это не позволяет однозначно судить о том, что они участвовали в военных действиях. Амазонки встречаются в легендах народов по всему миру, и они связаны либо с местной традицией, либо с распространением греческой, но как отдельной археологической культуры амазонок не существует. Уникальное погребение девочки из могильника Сарыг-Булун может частично пролить свет на природу возникновения самого мифа.

Источник: М. Е. Килуновская, В. А. Семенов, В. С. Бусова, Х. Х. Мустафин, И. Э. Альборова, А. Д. Мацвай. Уникальное захоронение ребенка раннескифского времени на могильнике Сарыг-Булун (Тува) // Stratum plus. 2020.

Варвара Бусова