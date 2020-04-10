» » Открыта новая звезда-рекордсмен Млечного Пути

Открыта новая звезда-рекордсмен Млечного Пути

Открыта новая звезда-рекордсмен Млечного Пути

Китайский астроном Ли Гуанвей обнаружил в нашей Галактике звезду со скоростью вращения 540 км/c, что на 100 км/c выше скорости предыдущего рекордсмена — звезды HD 191423.

Из-за своей экстремально высокой скорости вращения звезда, получившая название LAMOST J040643.69+542347.8, имеет сплющенную форму. Ее экваториальный радиус длиннее полярного, а сила тяжести на полюсах выше, чем на экваторе.

Помимо рекордной скорости вращения открытая звезда обладает еще и аномально высокой скоростью движения относительно других звезд — 120 км/c. Ли Гуанвэй предполагает, что в прошлом LAMOST J040643.69+542347.8, была частью бинарной звездной системы и получила свою высокую пространственную скорость, когда ее звезда-компаньон взорвалась сверхновой.

Открытая звезда-рекордсмен находится на расстоянии в 30000 световых лет от солнца, скорость вращения которого, для сравнения, всего два километра в секунду.

10 апрель 2020 /
Иной мир
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
«Хаббл» запечатлел процесс умирания звезды
Иной мир

«Хаббл» запечатлел процесс умирания звезды

На снимке, сделанном космическим телескопом «Хаббл», запечатлён процесс смерти звезды в созвездии Близнецов....
Новооткрытый седноид 2015 TG387 прилетел из внутреннего облака Оорта
Иной мир

Новооткрытый седноид 2015 TG387 прилетел из внутреннего облака Оорта

Американские астрономы, которые давно занимаются поиском объектов на окраинах Солнечной системы, сообщили об открытии третьего объекта из внутреннего облака Оорта. Обозначенный 2015 TG387, он
Астрономы нашли блуждающие по галактике звезды-зомби
Иной мир

Астрономы нашли блуждающие по галактике звезды-зомби

Международная группа ученых обнаружила несколько объектов, которые относятся к остаткам вспышки сверхновой, но не являются нейтронными звездами или черными дырами. Эти звезды-зомби с течением времени
Взрыв сверхновой повлиял на эволюцию человечества
Иной мир

Взрыв сверхновой повлиял на эволюцию человечества

Адриан Мелотт из Университета Канзаса в Лоуренсе (США) и его коллеги провели исследование, попытавшись выяснить, какое влияние оказали на развитие нашей планеты взрывы сверхновых. 
Черные дыры доказали, что мы можем увидеть невидимое и представить непостижимое
Иной мир

Черные дыры доказали, что мы можем увидеть невидимое и представить непостижимое

Ученые предлагают искать
Иной мир

Ученые предлагают искать "инопланетный интернет"

Технически развитые инопланетные цивилизации могут посылать сообщения, изменяя яркость звезд и кодируя таким образом информацию в двоичной системе, говорится в статье группы американских астрономов,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинДом с нарисованным фасадом в ТаррагонеЭлектромагнитный резонансКак нарушение режима сна влияет на работу сердца?Создан «электронный нос», способный различать до 10 запаховГигантский астероид пролетит рядом с Землей уже в апрелеНаучные сенсации. Отредактируй меняАксионы решат еще одну серьезную проблему в физике


Свежие Статьи
Открыта новая звезда-рекордсмен Млечного Пути

Открыта новая звезда-рекордсмен Млечного Пути

В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

Жуткие обитатели океана

Жуткие обитатели океана

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+