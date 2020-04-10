Открыта новая звезда-рекордсмен Млечного Пути

Китайский астроном Ли Гуанвей обнаружил в нашей Галактике звезду со скоростью вращения 540 км/c, что на 100 км/c выше скорости предыдущего рекордсмена — звезды HD 191423.



Из-за своей экстремально высокой скорости вращения звезда, получившая название LAMOST J040643.69+542347.8, имеет сплющенную форму. Ее экваториальный радиус длиннее полярного, а сила тяжести на полюсах выше, чем на экваторе.

Помимо рекордной скорости вращения открытая звезда обладает еще и аномально высокой скоростью движения относительно других звезд — 120 км/c. Ли Гуанвэй предполагает, что в прошлом LAMOST J040643.69+542347.8, была частью бинарной звездной системы и получила свою высокую пространственную скорость, когда ее звезда-компаньон взорвалась сверхновой.

Открытая звезда-рекордсмен находится на расстоянии в 30000 световых лет от солнц а, скорость вращения которого, для сравнения, всего два километра в секунду.