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Медицина под баобабом

Медицина под баобабом

• Большая врачебная тайна! О чём вам никогда не расскажут люди в белых халатах? • Как смертельно опасные яды становятся панацеей? • Эксклюзивные съёмки тайного ритуала вуду! • Чему академики могут поучиться у колдунов? • Почему китайский вирус напугал весь мир? • Кого на самом деле нужно бояться в Африке? • На что способна восточная медицина?

10 апрель 2020 /
Иной мир
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