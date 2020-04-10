» » «Цикада 3301»: Тайное сообщество гениев

«Цикада 3301»: Тайное сообщество гениев

«Цикада 3301»: Тайное сообщество гениев

• Не простые игрушки: на какой военной базе проходят гонки на радиоуправляемых машинках? (02:01)
тайное сообщество гениев: что такое «Цикада 3301»? (05:21)
• Гипотеза гигантского столкновения: какую катастрофу хотят предотвратить ученые с помощью ядерного оружия? (11:50)
тайна Глеба Бодкина: почему сын известного врача был уверен, что царевна Анастасия чудом выжила? (18:08)
• Странные деньги: почему на канадских долларах Елизавета II изображена с лицом дьявола? (25:56)
• Исчезновение Мэри Шотвелл Литтл: почему запутанное дело вошло в учебники криминалистики? (32:51)
• Загадка австралийских аборигенов: о чем поют самые счастливые на Земле люди? (39:01)

10 апрель 2020 /
Иной мир
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Жуткие обитатели океана
Иной мир

Жуткие обитатели океана

Морские чудовища: самые жуткие обитатели океана!
Тайна Кодекса Copiale
Иной мир

Тайна Кодекса Copiale

Кошмар на улицах Сан-Франциско
Иной мир

Кошмар на улицах Сан-Франциско

Загадка Филинского провала
Иной мир

Загадка Филинского провала

Необычная, огромных размеров выемка грунта в Волгоградской области, так называемый Филинский провал, образовалась 5 лет назад. Но ученые до сих пор не могут дать точного ответа, что стало причиной ее
Логика внеземных цивилизаций может быть абсолютно недоступной для нашего понимания
Иной мир

Логика внеземных цивилизаций может быть абсолютно недоступной для нашего понимания

Внеземные цивилизации могут иметь настолько высокий уровень развития, что их логика и поведение абсолютно недоступны для нашего понимания.Для того, чтобы определить, что такое внеземная цивилизация,
Тайна демонов Самарканда
Иной мир

Тайна демонов Самарканда

В «Последнем дозоре» Сергей Лукьяненко описывает битву между силами Света и Тьмы. Согласно задумке автора, она происходит на Плато Демонов в Самарканде. Однако многие не подозревают, что это место
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинДом с нарисованным фасадом в ТаррагонеЭлектромагнитный резонансКак нарушение режима сна влияет на работу сердца?Создан «электронный нос», способный различать до 10 запаховГигантский астероид пролетит рядом с Землей уже в апрелеНаучные сенсации. Отредактируй меняАксионы решат еще одну серьезную проблему в физике


Свежие Статьи
Открыта новая звезда-рекордсмен Млечного Пути

Открыта новая звезда-рекордсмен Млечного Пути

В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

Жуткие обитатели океана

Жуткие обитатели океана

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+