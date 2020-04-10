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Деревянные здания стабилизируют изменение климата

Деревянные здания стабилизируют изменение климата

Недавнее исследование показывает, что для стабилизации климата в городах постройки из стали и цемента актуально замещать древесиной. Во-первых, урбанизация и рост населения создают огромный спрос на строительство жилых и коммерческих зданий. Поэтому производство цемента и стали останется одним из основных источников выбросов парниковых газов если не будет принято соответствующего решения. Как выход – использование для строительства по всему миру инженерной древесины.

Во-вторых, это может превратить здания в поглотители углерода, поскольку они хранят СО2, поглощенный из воздуха деревьями, которые собирают и используют в качестве инженерной древесины. Естественно, при таком подходе требуется тщательное, устойчивое лесопользование и управление лесами, сообщает Econet. Подход может быть реализован при соблюдении следующих условий: заготовки леса чётко управляются и возобновляются; древесина из разрушенных деревянных построек сохраняется и используется повторно.

Учёные рассчитали 4 сценария на следующие 30 лет. При нынешнем ведении бизнеса к 2050 году из древесины будет построено всего 0,5 % новых зданий. Процент можно увеличить до 10-50 % в странах с высоким уровнем индустриализации и до 90% – в странах с нынешним низким уровнем индустриализации. Только такой переход (на древесину) может привести к хранению 10 млн тонн углерода в год при самом слабом сценарии и около 700 млн – при самом благоприятном. Важно отметить, что для достижения нулевых выбросов к середине столетия обществу нужны какие-то поглотители CO2 (и в этом случае использование древесины как нельзя актуально), чтобы сбалансировать оставшиеся трудно избегаемые выбросы, например, от сельского хозяйства.

При этом защита лесов от вырубки и широкого спектра других угроз является ключевой для значительного увеличения использования древесины; человека надо научить ценить лес и научиться извлекать выгоду из неиспользованного потенциала лесозаготовок. Кроме того, для удовлетворения спроса потребуются плантации, включая выращивание быстрорастущего бамбука. Также должно работать повторное использование любой древесины. И тогда, как говорят учёные, если человек будет использовать древесину как современный строительный материал и разумно управлять лесами и строительством, люди, возможно, смогут построить себе безопасный дом на Земле.

10 апрель 2020 /
Иной мир
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