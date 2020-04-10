К чему готовится весь мир? Обломки кометы "Атлас" обрушатся на Землю? Переживет ли наша цивилизация космическую бомбардировку?

Еще никогда в современной истории, человеческая цивилизация не предпринимала таких беспрецедентных мер, какие предпринимаются в текущее время во всех странах мира.Мир замер, как будто в ожидании какого-то действительно масштабного катаклизма. Идет подготовка населения и всех служб к сценарию действий в критической ситуации. Участились падения метеорит ов, причем многие достигают поверхности земли. С марта этого года, по всей Европе, США и других странах появились странные самолеты, перемещения которых говорят о том, что они ведут целенаправленный поиск, но поиск чего?

Давайте в этом материале не будем затрагивать тему пандемии, тем более, что в данный момент очень легко попасть под категорию "фейков", распространяемых с целью создания паники - эта конкретная статья не преследует своей целью спровоцировать панические настроения в обществе.

Данная статья - личное мнение автора статьи. если состояние вашего психического здоровья не позволяет Вам выдержать чтение материала в котором будет проведен анализ сложившейся в мире ситуации и высказано свое - гипотетическое мнение о ее причинах - не читайте этот материал. Статья предназначена для людей обладающих хорошим психологическим и психическим здоровьем, достигших возраста 18 лет.

Меня, как автора этой статьи не интересует коронавирус , меня интересует - события разворачивающиеся в космическом пространстве и потенциально способные повлиять на благополучное существование нашей цивилизации. 2020 год не успев начаться, уже идет на рекорд по количеству метеорит ов сгоревших в плотных слоях атмосферы или даже достигших поверхности земли, а так же астероидов, которые пролетели достаточно близко к нашей планете и которые были обнаружены всего лишь за несколько дней, часов до их подлета. Вот несколько примеров:

В Индии упал метеорит: Таинственный космический камень упал на землю в Газиабаде, Индия, 5 марта 2020 года. метеорит взорвался прямо перед тем, как ударился о землю, вызвав панику среди местных жителей. Горящий космический камень продолжал тлеть даже после того, как был потушен водой. Несколько жителей сообщили, что видели три объекта, падающие с неба.

Над Санкт-Петербургом пролетел метеорит

Потенциально опасный астероид приблизился к Земле 29 апреля

Астероид 2020 FL2 пролетел мимо Земли





25, 26, 28, 29 марта - 5 астероидов.





Над Бельгией взорвался метеорит

Что-то упало на обратную сторону солнц а

метеорит взорвался над Флоридой, США

Астероид 2020 GF-1 пересек орбиты Земли

Мимо Земли пролетел крупный астероид 2020 GH

Два метеорит а взорвались в течение одного часа над Бельгией, еще один над Южной Германией спустя несколько часов

метеорит взорвался в небе над Нидерландами

Над Центральной Европой взорвался метеорит

Как можно видеть, территория разброса метеорит ов достаточно обширная, это и вся Европа и даже США. Откуда все эти космические камни взялись? Ответ может заключаться в комете под названием "Атлас", которая приближается к нашей планете, или вернее движется в сторону солнц а и чем она ближе, тем сильнее разрушается ее ядро. Все эти космические камни, могут быть ни чем иным, как полем обломков идущих впереди кометы, а основное сосредоточение обломков и самые крупные части ядра кометы, подлетят немного позже. Но уже сейчас на землю по сути, могут сыпаться обломки кометы "Атлас", а чем она примечательна? Тем, что она ядовита и в облаке ее окружающем содержится цианид.

Есть такое сервис отслеживания полетов онлайн в режиме реального времени - флайтрадар и если посмотреть данные, там начиная с марта стали происходить очень странные вещи.

Может они начались раньше, но я обратил внимание на это в начале прошлого месяца. Десятки небольших самолетов, бороздят обширные территории прочесывая местность на бреющем полете. Эти самолеты совершают маневры, которые указывают на то, что они ведут целенаправленный поиск чего-то на поверхности земли. Чего? Что они ищут?

Комета C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, в конце мая приблизится к солнц у и будет видна с Земли невооруженным глазом.

СПРАВКА:

Циан, дициан, (CN)2 — динитрил щавелевой кислоты, бесцветный высокотоксичный и огнеопасный газ с резким запахом; температура плавления tпл=−27,8 °C; температура кипения tкип=−21,15 °C; ограниченно растворим в воде, лучше — в спирте, диэтиловом эфире, уксусной кислоте.

При длительном нагревании (400 °C) превращается в аморфный полимер — парациан (CN)x: (x = 2000—3000), который при 800 °C полностью деполимеризуется. Для циана характерны т. н. псевдогалогенные свойства: подобно галогенам (хлор, бром) он взаимодействует с водными растворами щелочей.

Горит на воздухе пламенем светло-фиолетового цвета. При сгорании в чистом кислороде температура пламени может превышать 4500 °C.

Имеет характерный запах миндаля.

Циан спектроскопически обнаружен в кометах в том числе и в нашей гостье из глубин космос а - комете Атлас. Если предположить, что метеорит ы упавшие на землю или вошедшие в верхние слои ее атмосферы, содержали цианид, то становится понятно, что именно делают все эти небольшие самолеты, целенаправленно прочесывающие местность с воздуха - они ищут места падения ядовитых метеорит ов. А, как быть с тем цианидом, который уже распространился в атмосфере Земли? Ведь приведенные выше случаи падения метеорит ов, это лишь малая часть, те которые были зафиксированы визуально, а сколько их упало незамеченными или распалось в атмосфере? Уж не в этом ли причина "пандемии"?

С Землей комета максимально сблизится 23 мая 2020 года. Вернее так планировалось до тех пор, пока не были получены данные о том, что ядро кометы стало разрушаться. Чем это чревато для нас? Тем, что земля - планета на которой мы все живем, войдет в полосу обломков, среди которых будут и обломки очень, очень большого размера из остатков ядра кометы "Атлас".

Соответственно, попав под такую космическую бомбардировку, человечество может ее и не пережить. Вдобавок ко всему, то, что будет падать на землю, будет еще и смертельно ядовитым.

И вот еще, какое интересное "совпадение" - на днях на официальном канале одной известной кинокомпании, был опубликован трейлер нового фильма-катастрофы под названием "Гренландия", именно его кадры вы и видите выше.

И надо же такое совпадение - сюжет фильма о комете, которая летела себе к солнц у и Земле по уверениям ученых совсем не угрожала, а вдруг распалась на множество обломков...

А самое удивительное, что сейчас вы этого трейлера нигде не найдете - кинокомпания спешно удалила его со своего канала и более того, она тщательно ищет где еще в интернете размещены его копии и требует их удалить. С чего бы это? Может просто сюжет фильма уж очень похож на то, что уже происходит и то к чему все идет?

Сюжет пропавшего фильма такой:

- Они все неправильно поняли. Там же огромная масса осколков! Убийцы планет...

Режиссер Рик Роман Вог снял фильм мега-катастрофу о том, как приближающаяся к Земле комета вдруг разваливается на куски, которые обрушиваются на нашу планету, вызвав небывалые катаклизмы.

Сюжет сосредоточен на одной семье, которая должна безопасно добраться до подземного бункера, расположенного в Гренландии, прежде чем большой кусок кометы не разрушит всю планету. В ролях: Джерард Батлер , Морена Баккарин , Скотт Гленн , Эндрю Бачелор и Дэвид Денман.

Супружеская пара должна доставить своего сына и себя в безопасное место после того, как ее случайным образом выбрали для входа в подземный бункер, поскольку массивный объект из космос а угрожает уничтожить мир менее чем за 48 часов.

STX Films опубликовавшая трейлер планировала выпустить "Гренландию" в кинотеатрах США и затем повсюду начиная с июня этого года, но теперь дата выхода фильма не известна - тизер удален.

Последняя информация о комете "Атлас"





Свежие снимки кометы C/2019 Y4 от наблюдателей со всего мира говорят о том, что ее ядро распадается или уже распалось на части. теперь оставшееся псевдо-ядро имеет вытянутую форму без центральной конденсации. Блеск кометы стремительно падает. В ближайшие дни и недели псевдо-ядро, вероятно, будет и дальше вытягиваться. Обломки кометы образуют длинный пылевой след и дальнейшие варианты развития событий, которые могут повлиять на человеческую цивилизации достаточно просты - все будет зависеть от того, попадет ли земля в полосу обломков кометы, или же комета "Атлас" минует нашу планету и сгорит вблизи солнц а или же умчится в бескрайние просторы космос а.

Учитывая крайнюю ядовитость "Атласа", даже попадание Земли в пылевое облако этой кометы, было бы крайне губительным, не говоря уже о том, что произойдет, если обломки кометы начнут дождем сыпаться на поверхность Земли.

Все выглядит вполне логично и при негативном сценарии развития ситуации с угрозой падения обломков кометы на землю, самое правильное решение - не поднимать панику. Ведь в любом фильме катастрофе, правительства мира узнают об угрозе заранее и начинают скрытую подготовку к спасению того, что можно спасти. Мы видели это в фильме "2012":

Могут ли «сильные» мира сего, спасти 6.000.000.000 людей? Не могут.

Если они просят не паниковать, значит, надо БЕЖАТЬ!!!

Вот что значит «китайцы», я вообще думал, что это невозможно за такое время.

Все, кто пытался заговорить, были врагом не только страны, но и всего человечества…

Кейт: — У кого есть деньги? Их надо подкупить!

Гордон: — У меня, у меня есть!

Джексон: — Неужели миллиард евро?

После того, как созвал пресс-конференцию — да!!! Господи, а ты как думал, что все залезут на борт и будут распевать «Кумбая»?! Сядь и пристегни ремень!

Вот такая гипотеза, основанная на анализе происходящих на земле и в космос е событий. Если у вас есть иная точка зрения или своя версия всего происходящего - пишите в комментариях. Так или иначе, но подавляющее большинство земля н, всего лишь сторонние наблюдатели, которые никак не могут повлиять на развитие ситуации.

Неважно, где ты живешь. Неважно, во что ты веришь. Одна дата объединит нас всех.

Если нам не повезет, то очень надеюсь, что все же среди наших читателей найдется хотя бы один, которому выпадет заветный билет в подземный бункер, который станет современной версией "Ноева ковчега" в котором смогут выжить те, кто начнет историю людей на планете земля с чистого листа.

Нас предупреждали об этом.

И не забывайте, друзья, впервые вы узнали об этом от Чарли!:)