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Последствия ядерных испытаний помогли выяснить продолжительность жизни самых крупных рыб современности

Последствия ядерных испытаний помогли выяснить продолжительность жизни самых крупных рыб современности

Китовые акулы (Rhincodontidae) — крупнейшие из акул, да и вообще рыб на сегодняшней Земле. Размеры взрослых особей могут превышать 10 метров, а по некоторым сообщениям, и 20 метров. И без того немногочисленные, в последние годы они становятся еще более редки, так что многие аспекты жизни этих удивительных животных остаются непроясненными.

Ученые в точности не знают даже срока жизни китовых акул — существуют недоказанные сообщения о том, что он может превышать сотню лет. Ответ на этот вопрос дает новая работа, опубликованная в журнале Frontiers in Marine Science. Чтобы выяснить продолжительность жизни гигантских рыб, ее авторы оценили количество радиоактивных нуклидов углерода в их организме.

Даже заполучить редкую акулу не так просто. Поэтому ученые использовали образцы их позвоночников — один, найденный на рыбном рынке в Тайване еще в 2007 году, и другой, хозяйка которого погибла, запутавшись в сетях пакистанских рыболовов. На срезах под микроскопом биологи рассмотрели слои, которыми нарастала ткань, и подсчитали их количество. В отличие от годовых колец деревьев, скорость образования этих слоев в точности не известна, так что сама по себе такая работа еще не служит указанием на возраст рыб.

Поэтому ученые обратились к радионуклидному анализу. Начиная с 1940-х испытания ядерного оружия стали наполнять атмосферу радиоактивными элементами, в том числе углеродом-14, который попал в природный цикл оборота углерода, включаясь в состав биологических тканей. После запрета испытаний нестабильные нуклиды распадались, а новые практически не поступали, поэтому их количество позволяет оценить время образования ткани.

Такой анализ показал, что слои позвоночника китовых акул действительно нарастают по годам, а возраст «тайваньской» и «пакистанской» составлял около 50 лет. «Зная возраст и размер рыбы, можно подсчитать скорость ее роста. Это ключевой параметр, говорящий об устойчивости вида к вылову и его способности восстановиться после падения численности», — говорит один из авторов работы Марк Микан (Mark Meekan). Китовые акулы вырастают до нужных размеров и репродуктивного возраста не ранее чем к 30 годам. Поэтому их популяции вряд ли быстро оправятся от сокращения, которое все еще продолжается.

07 апрель 2020 /
Иной мир
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