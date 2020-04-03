Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон

OVPF зарегистрировал 92 вулкано-тектонических землетрясения на вулкане Питон-де-ла-Фурнез 2 апреля 2020 года с 04:15 до 04:51 UTC (08:15 до 08:51 UTC). После сейсмического кризиса утром и четырехчасового затишья, еще один вулканический толчок был в 08:20 UTC (12:20 LT). Префект островов Реюньон решил ввести уровень тревоги 2 до визуального подтверждения извержения. Вскоре после этого пролет, проведенный SAG и PGHM, подтвердил открытие трещин на восточном склоне вулкана, примерно в 1,7 км от вершины.

По данным вулканологической обсерватории, источник подземных толчков находится на восточном фланге, внутри ограждения. Толчки были связаны с быстрой деформацией, что свидетельствует о том, что магма покинула поверхность магматического резервуара и распространилась на поверхность.

До 92 толчков произошло рано утром с 04: 15 до 04:51 UTC (08:15 до 08:51 LT), а затем еще один толчок в 08:20 UTC (12:20 LT).

Префект островов Реюньон ввел уровень тревоги 2-2 в 09: 00 UTC (13:00 LT) -- извержение продолжается.