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Экстремальное таяние ледника Антарктики грозит катастрофой

Экстремальное таяние ледника Антарктики грозит катастрофой

Детальное картирование ледника Денман в Восточной Антарктиде — наиболее скрупулезное на сегодняшний день — выявило ненадежное основание, форма которого может сделать сердце этого ледника невероятно уязвимым для изменения климата.

За почти три десятилетия ледник Денман ужался примерно на пять километров и потерял более 250 миллиардов тонн льда. В худшем сценарии развития событий ущерб может быть намного больше. В отличие от других ледников в Антарктиде, Денман особенно плотный — он расположен в каньоне на 3500 метров ниже уровня моря. Более того, он наклонен в противоположном направлении от океана, что тоже играет большую роль.

Последнее обстоятельство может показаться нелогичным. Не приведет ли оно к тому, что ледник станет более устойчивым? На самом деле — нет. Подобная форма позволяет более теплой океанской воде скользить вниз по склону и проникать к основанию ледника, подмывая его.

Если точка, при достижении который ледник поплывет по морю (известная как «линия заземления»), продолжит отступать до самого подледного бассейна Авроры, примерно в 160 км от берега, то ситуация может выйти из-под контроля. Исследователи говорят, что она неизбежно встретит более толстый лед, что позволит растущему количеству талой воды вытекать в океан.

«Из-за формы земли под западной стороной Денмана существует потенциал для быстрого и необратимого отступления, — поясняет геолог NASA Вирджиния Бранкато, — а это означает существенное повышение уровня моря во всем мире». Если весь ледник смоет в океан, авторы предсказывают повышение уровня моря на 1,5 метра. С учетом сопутствующих факторов и таяния других ледников такая ситуация может обернуться катастрофой.

30 март 2020 /
Иной мир
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