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Крыс избавили от панического страха перед кошками, перекрыв им кислород

Крыс избавили от панического страха перед кошками, перекрыв им кислород

Российские ученые смогли избавить крыс от панического страха перед кошками. Для этого биологи помещали животных в специальные барокамеры, в которых грызуны периодически испытывали недостаток кислорода. Статью ученых опубликовал научный International Journal of Molecular Sciences, кратко об этом пишет пресс-служба проекта "5-100".

"Во время прошлых опытов мы раскрыли изменения в работе сердца, печени и мозге животных, к которым приводит посттравматическое стрессовое расстройство. Мы предположили, что интервальные гипоксические тренировки могут положительно повлиять на состояние этих органов. Гипотеза подтвердилась после двухнедельных тестов", –рассказал об исследовании один из его авторов, профессор Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) Вадим Цейликман.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое также называют "афганским" и "вьетнамским" синдромом, представляет собой особые нарушения в работе психики, которые появляются после крайне тяжелых событий в жизни, – например, после участия в войне. Если носители этого синдрома попадают в ситуации, которые вызывают у них тяжелые воспоминания о прошлом, то становятся чрезмерно агрессивными или впадают в панику.

Цейликман и его коллеги уже несколько лет изучают то, как меняется концентрация гормонов и поведение крыс, которые находятся в похожем состоянии постоянного стресса. В первых опытах ученые провоцировали это состояние тем, что ставили рядом с клетками лабораторных животных емкости с опилками из кошачьих туалетов.



Кислородное голодание

Благодаря этим наблюдениям ученые углядели несколько любопытных различий в том, как крысы реагировали на этот источник опасности, а также в том, как менялась работа их органов и гормональной системы. Анализируя эти данные, российские биологи заметили, что вероятность развития ПТСР у животных зависела от того, насколько активными были различные белки и клеточные системы, которые защищают их от стресса.

Исходя из этого ученые предположили, что с ПТСР можно бороться, если заставить организм "включать" эти системы принудительно. В частности, для этого нужно периодически снижать и повышать концентрацию кислорода в воздухе, имитируя таким образом восхождение в горы и спуск с них. Этот прием сейчас широко применяют в спортивной медицине.

Руководствуясь этой идеей, ученые провели эксперименты на 80 крысах. Половину из них ученые посадили в клетки, которые стояли рядом с емкостями с опилками, другие жили в чистых клетках без запаха кошек. Половину первой группы Цейликман и его коллеги периодически помещали в барокамеры, имитируя кислородное голодание.

Последующие наблюдения показали, что эта процедура значительно ослабила симптомы ПТСР. В частности, крысы, проходившие такое лечение, меньше замирали и находили выход из лабиринта на 10% быстрее, чем их сородичи, которые постоянно ожидали нападения кошки. В этом отношении они никак не отличались от здоровых крыс, которые жили в чистых клетках.

Аналогичным образом нехватка кислорода защитила сердце и другие органы грызунов от развития воспалений, гормональных нарушений и прочих последствий развития "вьетнамского синдрома". Как надеются ученые, успешное завершение этих опытов откроет дорогу для проведения экспериментов на добровольцах, которым не помогают другие методики борьбы с ПТСР.

26 март 2020 /
Иной мир
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