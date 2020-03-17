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Метод позапрошлого века может помочь в борьбе с распространением коронавируса

Метод позапрошлого века может помочь в борьбе с распространением коронавируса

Кровь людей, переболевших Covid-19, может помочь обеспечить защитой еще не заразившихся. Этот метод успешно применялся начиная с 90-х годов ХIХ века.

Пассивная терапия антителами применялась еще в конце позапрошлого века, а в ХХ веке помогла остановить вспышки таких заболеваний, как корь и полиомиелит. Обкатанный метод может быть использован и сегодня, по крайней мере, это в своей статье, опубликованной в The Journal of Clinical Investigation, предполагают ученые из Университета Джонса Хопкинса.

Антитела к SARS-Cov-2 (возбудителю нынешней пандемии), имеющиеся в сыворотке крови недавно переболевших этим коронавирусом пациентов, могут затем вводиться другим людям. Это не вакцинация, и такая мера не будет предотвращать заболевания долго, но она обеспечит еще не болевшим кратковременную защиту.

Исследователи отмечают, что, учитывая большое число уже выздоровевших, получить антитела сегодня несложно. Хорошая изученность самого метода позволит быстро развернуть систему помощи, тогда как многие разрабатываемые сейчас методы защиты требуют еще достаточно длинных проверок. «Развертывание этого варианта не требует исследований или разработок, — говорит иммунолог Артуро Касадевалл. — Он может быть развернут в течение нескольких недель, так как опирается на стандартную практику работы банков крови».

Если извлечь и обработать антитела, их можно будет вводить прежде всего людям из групп риска, неинфицированным членам семьи зараженного пациента или для укрепления иммунитета медицинских работников, сражающихся на переднем крае коронавирусного фронта и подвергающихся постоянному воздействию патогенов.

Исследователи отмечают, что пассивное введение таких антител — единственное средство обеспечения немедленного иммунитета восприимчивых людей. Они могут, в зависимости от количества и состава вводимого препарата антител, защищать от нескольких недель до нескольких месяцев. Стоит указать, что заражение медработников — одна из ключевых проблем в эпицентрах заболевания: их не хватает, даже если все здоровы, а каждый заболевший врач или медсестра — потерянные жизни пациентов.

На этом фоне команда предлагает использовать реконвалесцентную сыворотку в качестве экстренного ответа. Похожие меры применяли против других коронавирусных заболеваний, включая SARS1 и MERS. Конечно, Covid-19, будучи пандемией, имеет гораздо больший масштаб, но этот печальный факт отчасти даже поможет в создании запасов реконвалесцентных сывороток, поскольку будет куда большее число пациентов, переболевших коронавирусом.

Это не панацея, однако ученые отмечают, что вкупе с карантинными мерами и усилиями по повышению уровня личной гигиены метод может помочь сгладить кривую роста числа заболевших: это, в свою очередь, поможет системам здравоохранения не захлебнуться в потоке больных и не терять пациентов из-за одномоментной нехватки персонала и оборудования.

Вместе с тем в деле все еще много неизвестных, в том числе то, сколько такой сыворотки необходимо для эффективной защиты. По неподтвержденным на сегодня данным, в Китае уже начали подобную терапию. Сам факт формирования антител у переболевших подтвержден. В частности, о формировании относительно длительного иммунитета РИА новости заявил директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

Днем 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в России зафиксировано уже 93 заболевших. Утром было известно только о 63.

17 март 2020 /
Иной мир
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