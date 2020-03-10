Шесть сценариев исчезновения человечества

Финская телерадиокомпания обратилась к ученому-футурологу, чтобы узнать, насколько вероятен тот или иной сценарий гибели человечества. Пандемия? Супервулкан? Бунт искусственного интеллекта? Эксперт комментирует шесть вариантов и говорит, какой апокалипсис, по его мнению, грозит нам прежде всего.

Человечество хрупко, и за каждым углом его подстерегает много опасностей. Но насколько вероятно, что оно погибнет в облаке радиоактивного пепла или будет уничтожено каким-нибудь роботом? На этот вопрос отвечает футуролог Карим Джебари (Karim Jebari).

Карим Джебари — футуролог из шведского Института исследований будущего. Мы дали ему задание прокомментировать различные сценарии, которые могут привести к гибели человечества.

климат ический кризис

Хотя климат ический кризис со всеми этими повышениями температуры и уровня моря и может иметь огромные последствия для человечества, Джебари считает, что нашему виду ничего не грозит.

«Риск, что это приведет к гибели человечества, невероятно мал», — говорит он.

Акция в поддержку арестованных в Мурманске активистов Greenpeace

Сценарий, который мог бы иметь фатальные для нас последствия, можно допустить, только если представить, что климат нашей планеты станет таким же жарким, как на Венере. Но это лишь теории любителей порассуждать о конце света, и никаких фактических оснований у них нет, заверяет Джебари.

Однако климат ический кризис способствует росту других опасностей — например, войн и пандемий. Кроме того, он может повлиять на экономический рост, что тоже способно вызвать дополнительные проблемы (те же пандемии).

«Я считаю, что климат ический кризис — это очень серьезная проблема. Не потому, что высокие температуры и лесные пожары представляют собой конкретную угрозу человечеству, а потому, что растет уровень рисков в целом», — говорит Джебари.

Извержение супервулкана

На нашей планете около 20 так называемых супервулканов — огромных полостей в земной коре, которые заполняются магмой. Самый знаменитый — это, пожалуй, кальдера в национальном парке США Йеллоустон.

Извержения супервулканов случаются примерно раз в 100 000 лет, но это происходит не настолько регулярно, чтобы нам нужно было бояться за человечество.

Гранд-гейзер в Йеллоустоунском парке

При извержении супервулкана земная кора словно взрывается, и вытекающая из нее лава уничтожает все живое вокруг. Однако потенциальное извержение вулкана человечеству не угрожает, считает Джебари.

«климат ические изменения, которые супервулканы вызывали ранее в истории, происходили гораздо медленнее, чем климат ические изменения, вызываемые сейчас нами самими».

Последствия могут быть очень долгосрочными: климат изменится на тысячи или даже десятки тысяч лет, рассказывает Джебари.

Когда примерно 75 000 лет назад извергся супервулкан Тоба, это, предположительно, стало причиной вулканической зимы по всей планете. Она длилась от шести до десяти лет. Пепел и множество других частиц, взметнувшихся в воздух, просто-напросто не пропускали солнечные лучи.

Пандемия

Поскольку сейчас в мире бушует коронавирус , просто необходимо упомянуть такие классические пандемии, как чума или испанский грипп.

Карим Джебари рассказывает, что вирус обычно характеризуется либо высокой смертностью, либо сильной контагиозностью. В случаях, когда смертность велика, человек обычно настолько болен, что чисто физически не может передвигаться и заражать всех вокруг. Однако есть и исключения, именно они-то и пугают.

«ВИЧ/СПИД не очень заразен, но чтобы его обнаружить, нужно много времени. Поэтому больной человек может заразить очень многих», — говорит Джебари.

Вот почему новый неизвестный вирус с аналогичными свойствами может представлять собой угрозу для человечества.

Другие опасные заразные заболевания — те, что переносятся животными, как, например, чума, которая распространялась через крыс. Если животное к тому же само не слишком страдает, ситуация становится довольно опасной для человека разум ного.

«Ужасно было бы, если бы появился вирус , который переносили бы кожные бактерии или клещи».

Однако пока есть экономические ресурсы на исследования и соблюдение гигиены, пандемии в целом можно контролировать. Но если условия изменятся, способы защищаться от болезни тоже станут другими.

«Четыре всадника апокалипсиса — это одна команда. В истории пандемии были часто связаны с войнами», — объясняет Джебари.

Война

Некоторое время назад государства мира все разом взяли и начали войну. Но со времен последней мировой войны много изменилось — возьмем хотя бы современное оружие и беспилотники.

«Мы не знаем, что случится в ситуации ядерной мировой войны, сможем ли мы контролировать процесс все более масштабного использования ядерного оружия», — говорит Джебари.

Он предполагает, что война может начаться с маленького ядерного взрыва, устроенного в тактических целях, а уже после этого по нарастающей будет использоваться все более мощное оружие.

Самый ужасный сценарий ядерной войны связан с возникновением так называемых огненных смерчей. От взрыва в городе ядерной бомбы возникает жар и формируется микроклимат с ураганными ветрами, поднимающимися высоко в стратосферу.

Сажа от горящих городов может перекрыть доступ солнечному свету, а это в свою очередь приведет к ядерной зиме.

Ядерный взрыв

«Согласно новым климат ическим моделям, ядерные зимы представляют собой гораздо большую проблему, чем предполагалось ранее».

Средняя температура может упасть на 10-20 градусов в зависимости от того, где именно на планете вы находитесь. Холод может продолжаться до десяти лет, что на глобальном уровне катастрофически скажется на сельском хозяйстве.

«Такого рода ядерную зиму я считаю самой вероятной угрозой человечеству».

Интересная деталь: у Финляндии один из самых больших запасов продовольствия в Европе, отмечает Джебари.

Искусственный интеллект уже сейчас управляет многими нашими повседневными решениями. Например, когда вы вслух просите свой телефон найти рецепт в интернете или видите специально для вас подобранную рекламу в социальных сетях, это именно ИИ работает на вас.

Уже давно существуют ИИ, которые в специфических областях превосходят человека. Например, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в 1996 году проиграл компьютеру IBM Deep Blue.

Следующим шагом в развитии станет создание так называемого сильного искусственного интеллекта. Другими словами, человек стремится создать ИИ, который был бы таким же умным или еще даже умнее человека в общем смысле — то есть во всех областях.

Кадр из фильма «Терминатор», 1984

Пугающий сценарий подразум евает, что человек теряет контроль над машиной, и она сама начинает принимать решения и совершенствоваться, а мы этого даже не понимаем.

Но как ИИ тогда сможет нас убить, если конкретно? Примеры Карима Джебари, мягко говоря, кровавые.

«Представьте, что он запрограммирован на создание стали. Тогда он может сообразить, что в человеческой крови полно железа и переработать всех людей, создавая из нас стальные трубы».

Чудесно. Искусственный интеллект , даже очень сложный, мыслит весьма конкретно. Он делает то, что ему предписано, — и не обязательно то, чего мы на самом деле от него хотим.

Это излюбленный сюжет писателей-фантастов, но насколько это реально?

«По моему мнению, маловероятно, что это произойдет. Уже существующие технологии с ИИ не только очень далеки от сверхинтеллекта — они недостаточны в самой своей парадигме».

У существующих технологий просто-напросто нет потенциала для того, чтобы стать лучше, чем человек. Их архитектура слишком ограничена.

А поскольку все это отодвигается в отдаленное будущее, человек, по мнению Джебари, успеет проанализировать риски и создать систему, которая не даст ИИ выйти из-под контроля.

Вселенная и ближайшие к нам галактики — страшное место, полное враждебных сил, способных легко с нами разделаться. Есть распространенная гипотеза, будто динозавры вымерли из-за астероида. И знаете, что? В космос е еще полно астероидов.

«Что касается астероидов, то ближайшее к нам пространство мы изучили достаточно хорошо. Мы примерно поняли, где находятся самые крупные камни, и мы знаем, что они с нами не столкнутся еще несколько столетий», — говорит Джебари.

Но речь идет об астероидах, которые представляют собой угрозу планетарного масштаба. Что же касается небесных тел поменьше, однако способных, например, уничтожить город, то тут, по словам Джебари, риск возрастает.

«Но вероятность того, что в ближайшее время человечество будет уничтожено астероидом, мы исключили».

Падение астероида на Землю

Приятно слышать, что космические каменные глыбы не угрожают нам прямо сейчас. Но если мы позволим себе пофантазировать, то, конечно, не помешает обсудить и более фантастический сценарий — пришельцев.

По словам Джебари, ему трудно представить, как человек, например, смог бы понять потенциальные сигналы от внеземных форм жизни.

«Перевод с совершенно незнакомого языка предполагает взаимодействие в знакомом контексте».

А что будет, если мы друга друга не поймем? Случится конфликт. Но кто атакует первым, чтобы добиться тактического преимущества?

Все это, конечно, только предположения, практически ни на чем не основанные. Но порассуждать бывает забавно.