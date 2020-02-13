МЧС хочет привлечь на службу искусственный интеллект
МЧС России планирует совершенствовать систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с применением искусственного интеллекта, об этом заявил руководитель ведомства Евгений Зиничев на коллегии в Москве.
По словам министра, работа в этом направлении началась еще в 2019 году. Совместно с Российской академией наук и передовыми цифровыми разработчиками ведомство планирует создать систему, способную моделировать развитие тех или иных природных явлений. Это поможет точно и своевременно прогнозировать возникновение подтоплений, лесных пожаров, штормов и заблаговременно предупреждать их последствия.
Глава МЧС отметил, что также прорабатывается вопрос включения ведомства в качестве участника реализации федерального проекта «Информационная безопасность» и национальной программы «Цифровая экономика».
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