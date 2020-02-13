Найдена новая экстремальная форма жизни
Группа исследователей, изучающих гидрат метана, или как его еще называют легковоспламеняющийся лед, в холодных и темных глубинах Японского моря, обнаружила микроскопических существ, прекрасно существующих в неблагоприятных для жизни условиях.
Согласно пресс-релизу Университета Абердина, колонии микробов были обнаружены внутри пузырьков нефти и воды, находящихся в замерзших пластах легковоспламеняющегося льда.
Доктор Глен Снайдер, ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports, заметил необычное порошкообразное вещество, когда плавил кусок гидрата метана. Порошок состоял из крошечных сферических структур с темными сердцевинами.
Используя специальные методы анализа, разработанные в Университете Абердина, доктор Стивен Боуден обнаружил, что нефть расщеплялась микроорганизмами, находящимися в гидрате метана: «В сочетании с другими доказательствами, собранными моими коллегами, результаты анализа показали, что жизнь может процветать даже при почти минусовых температурах и чрезвычайно высоких давлениях, используя только тяжелую нефть и соленую воду в качестве пищи».
Ученые заявили, что открытие стало очередным доказательством того, что жизнь может существовать в экстремальных условиях, в том числе, гипотетически, на других планетах.
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