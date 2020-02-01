» » Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) совершили первый научный поход на неисследованную часть Антарктиды, где, по их расчетам, находится самый древний лед на Земле возрастом более 1 млн лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба института.

"24-30 января 2020 года состоялся первый научный поход в ранее неисследованную область Центральной Антарктиды, известную под названием Ледораздел B (Ridge B). Интерес к этому труднодоступному месту антарктического ледникового щита связан с тем, что, по расчетам ученых ААНИИ, здесь на глубине 2-3 км должен находиться древнейший на Земле лед возрастом существенно больше миллиона лет", - говорится в сообщении.

Чтобы проверить это предположение, ученым необходимо собрать дополнительные сведения, скорость снегонакопления и температуру поверхности ледника. Получить эти данные можно путем наземных наблюдений. "По ходу движения выполнялись гляциологические (связанные с изучением льда - прим. ТАСС) наблюдения: радиолокационная съемка снежной толщи высокочастотным радаром, измерение высоты ледника с помощью геодезического GPS, каждые 5 км устанавливалась снегомерная веха, измерялась плотность снега, брались пробы для определения изотопного и химического составов снега", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в ААНИИ, после этого ученые разбили лагерь в месте, куда ранее "не ступала нога человека". В течение двух суток участники проводили исследования. Они пробурили скважину глубиной 20,5 м, измерили температуру снега на ее дне. "Вскрыт шурф глубиной 2 м, в котором была изучена стратиграфия и плотность снежной толщи, отобраны пробы на изотопный и химический составы снега, проведены методические работы по измерению скорости распространения радиоволн в снежной толще", - пояснили в институте.

Полученные результаты обработают и проанализируют летом 2020 года. В ААНИИ добавили, что если на Ледоразделе B организуют новый проект глубокого бурения ледника, то это позволит ученым отобрать образцы древнейшего на планете льда и узнать механизмы и причины климатических изменений на Земле 1-2 млн лет назад.

01 февраль 2020 /
Иной мир
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Астероид, сформировавший древнейший известный ударный кратер, «разморозил» Землю
Космос и Нло

Астероид, сформировавший древнейший известный ударный кратер, «разморозил» Землю

Ученые идентифицировали древнейший ударный кратер, известный на Земле – и эта древняя структура может рассказать о том, как наша планета вышла из фазы «снежного кома».
Ученые впервые наблюдали рождение быстро движущейся реки льда на леднике Вавилова
Космос и Нло

Ученые впервые наблюдали рождение быстро движущейся реки льда на леднике Вавилова

Ученые впервые наблюдали рождение быстро движущейся реки льда на леднике Вавилова.
Самый большой сход ледника попал на видео
Космос и Нло

Самый большой сход ледника попал на видео

Исторический по своим размерам сход льда на леднике Илулиссат, Западная Гренландия, произошел 28 мая 2008 года. Видео этого события потрясает.
Японцы хотят взорвать астероид с помощью Hayabusa2, чтобы взять пробы из глубокого слоя
Космос и Нло

Японцы хотят взорвать астероид с помощью Hayabusa2, чтобы взять пробы из глубокого слоя

Куда из Антарктиды пропадает 80 млрд тонн снега в год
Космос и Нло

Куда из Антарктиды пропадает 80 млрд тонн снега в год

Геофизики из обсерватории при Колумбийском университете выяснили, куда ежегодно пропадает снег с ледников Антарктиды – ранее считалось, что он превращается в воду, повышая уровень воды, однако
Ученые доказали существование двух древних континентов на месте Арктики
Космос и Нло

Ученые доказали существование двух древних континентов на месте Арктики

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ) доказали, что на месте современной Арктики ранее существовал континент Арктида,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмаль"Рога дьявола" взошли над КатаромОчень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий«Хаббл» заснял галактику-гиганта


Свежие Статьи
Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые нашли новое средство борьбы с вирусами

Ученые нашли новое средство борьбы с вирусами

В России предложили создать космические аппараты, которые врезались бы в межзвездные объекты

В России предложили создать космические аппараты, которые врезались бы в межзвездные объекты

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+