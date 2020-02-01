Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) совершили первый научный поход на неисследованную часть Антарктиды, где, по их расчетам, находится самый древний лед на Земле возрастом более 1 млн лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба института.

"24-30 января 2020 года состоялся первый научный поход в ранее неисследованную область Центральной Антарктиды, известную под названием Ледораздел B (Ridge B). Интерес к этому труднодоступному месту антарктического ледникового щита связан с тем, что, по расчетам ученых ААНИИ, здесь на глубине 2-3 км должен находиться древнейший на Земле лед возрастом существенно больше миллиона лет", - говорится в сообщении.

Чтобы проверить это предположение, ученым необходимо собрать дополнительные сведения, скорость снегонакопления и температуру поверхности ледника. Получить эти данные можно путем наземных наблюдений. "По ходу движения выполнялись гляциологические (связанные с изучением льда - прим. ТАСС) наблюдения: радиолокационная съемка снежной толщи высокочастотным радаром, измерение высоты ледника с помощью геодезического GPS, каждые 5 км устанавливалась снегомерная веха, измерялась плотность снега, брались пробы для определения изотопного и химического составов снега", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в ААНИИ, после этого ученые разбили лагерь в месте, куда ранее "не ступала нога человека". В течение двух суток участники проводили исследования. Они пробурили скважину глубиной 20,5 м, измерили температуру снега на ее дне. "Вскрыт шурф глубиной 2 м, в котором была изучена стратиграфия и плотность снежной толщи, отобраны пробы на изотопный и химический составы снега, проведены методические работы по измерению скорости распространения радиоволн в снежной толще", - пояснили в институте.

Полученные результаты обработают и проанализируют летом 2020 года. В ААНИИ добавили, что если на Ледоразделе B организуют новый проект глубокого бурения ледника, то это позволит ученым отобрать образцы древнейшего на планете льда и узнать механизмы и причины климат ических изменений на Земле 1-2 млн лет назад.