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Ученые нашли новое средство борьбы с вирусами

Ученые нашли новое средство борьбы с вирусами

Лекарство на основе сахара может помочь врачам в борьбе с вирусными инфекциями - от гриппа и лихорадки Эбола до коронавируса нового типа. Как сообщил Женевский университет, его специалисты вместе с британскими коллегами "модифицировали молекулы сахара, что позволяет разрушать посредством простого контакта многочисленные вирусы, и в частности, те, которые вызывают респираторные и герпетические инфекции". О своих изысканиях ученые рассказали в журнале Science Advances.

Университет напоминает на своем сайте, что сейчас имеются субстанции, убивающие вирусы при прямом контакте, в частности, хлорка. Однако эти вещества крайне токсичны для человека. Что же касается медицинских препаратов, то современные противовирусные лекарства "в основном воздействуют на вирус, препятствуя его росту, но не уничтожая". Кроме того, "они не всегда надежны, поскольку вирусы могут мутировать и приобретать устойчивость к лечению".

"Чтобы обойти эти два препятствия и иметь возможность эффективно бороться с вирусными инфекциями, мы придумали совершенно другой угол атаки", - заявила журналистам одна из руководителей программы исследований, профессор Женевского университета Каролина Таппарель Вю. Речь идет о применении против вирусов циклодекстринов - углеводов, являющихся производными от глюкозы. Они не провоцируют усиление устойчивости у вирусов и не являются токсичными. Их молекулы разрушают оболочку вируса при контакте, лишая его возможности заражать организм. Будучи очень стабильными циклодекстрины могут применяться в виде крема, геля или спрея для носа.

Как подчеркивают авторы исследования, "разработка новых антивирусных препаратов представляет собой исключительно важную задачу, прежде всего, для того, чтобы бороться с наиболее опасными вирусами или новыми вирусами, против которых не существует никакого средства". По мнению ученых, "если удастся перейти к конкретному применению" лекарства на основе циклодекстрина, то это будет иметь глобальное значение. В частности, такое средство может помочь в противодействии коронавирусу нового типа, выявленному недавно в Китае.

01 февраль 2020 /
Иной мир
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