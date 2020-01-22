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Палеонтологи обнаружили переходный вид между динозаврами и птицами

Палеонтологи обнаружили переходный вид между динозаврами и птицами

Ученые нашли в Китае скелет небольшого пернатого динозавра неизвестного вида из семейства дромеозаврид — хищных пернатых динозавров, наиболее близких к птицам. Хорошо сохранившиеся отпечатки перьев позволили ученым понять, чем этот пернатый динозавр отличался от птиц и от своих нелетающих собратьев. Результаты исследования опубликованы в журнале The Anatomical Record.

Новый вид дромеозаврид, остатки которого были обнаружены среди пород нижнемеловой формации Цзюфотан в провинции Ляонин на северо-западе Китая, получил название Wulong bohaiensis. Первая часть названия в переводе с китайского значит "танцующий дракон", а вторая отражает географию места находки — побережье Бохайского залива.

 

Палеонтологи обнаружили переходный вид между динозаврами и птицами

 

Этот представитель хищных микрорапторов, который жил около ста двадцати миллионов лет назад, является довольно близким родственником современных птиц. Он был размером с ворону, имел длинный хвост (примерно в два раза длиннее тела), узкую голову с огромным количеством острых зубов, был покрыт перьями, что, по всей вероятности, позволяло совершать планирующий полет.

При этом хвост животного заканчивался разветвленным в две стороны перьевым шлейфом, а передние конечности-крылья — чем-то вроде лап с когтями. Возможно, с их помощью динозавр охотился на мелких млекопитающих, ящериц, птиц и рыб.

На отпечатке хорошо видны перья не только на туловище, но также — на хвосте и конечностях, что у пернатых динозавров является признаком зрелого возраста. Но другие детали анатомии древнего ящера указывают на его молодость.

"Либо молодые динозавры нуждались в этих перьях для какой-то функции, которую мы не знаем, либо они росли у них совсем не так, как у большинства современных птиц", — приводятся в пресс-релизе музея Естественной истории в Сан-Диего (США) слова Эшли Поуста (Ashley Poust), палеонтолога из Калифорнийского университета в Беркли (США) и ведущего автора исследования.

Чтобы понять это противоречие, ученые разрезали несколько костей "танцующего дракона" для проведения гистологических исследований. Результаты показали, что динозавр был очень молодым — его возраст не превышал одного года, хотя перья у него были совершенно "зрелыми".

Авторы говорят о том, что они столкнулись с переходным видом между типичными пернатыми динозаврами, у которых полноценные перья формировались в зрелом возрасте, и птицами, которые растут очень быстро, но у которых до окончания роста оперение отсутствует полностью. А здесь ученые имели дело с очень молодым динозавром с длинными перьями, простирающимися за кончик хвоста.

Новый вид является одним из самых ранних родственников велоцираптора, знаменитого динозавра-теропода, жившего примерно 75 миллионов лет назад, а также прямым предком современных пернатых. Ближайшим же родственником улона (танцующего дракона), вероятнее всего был живший с ним одновременно микрораптор — "четырехкрылый динозавр", названный так потому, что длинные перья у него росли не только на передних, но и на задних конечностях.

Район, в котором был найден образец, является самым известным местом в мире с точки зрения находок скелетов раннемеловых животных. Местная биота, отличавшаяся в то время невероятным разнообразием, включала птерозавров, птицеподобные динозавры и ранних птиц, которые жили в единой среде обитания.

Новое открытие позволяет лучше понять, как происходил эволюционный переход между динозаврами и современными птицами.

22 январь 2020 /
Иной мир
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