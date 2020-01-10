"Одержимый демонами" мужчина въехал на машине в церковь
Испанец, который верил, что им овладел демон, въехал на своей машине в церковь, чтобы спастись от "темных сил".
Странный инцидент, как сообщается, произошел рано утром в среду в церкви Сан-Хуан-Эвангелиста в городе Сонсека. По данным местной полиции, неназванный мужчина протаранил своим джипом парадный вход здания.
Прохожие спросили, не нужна ли ему помощь, но мужчина продолжил ломиться в двери, пока они, наконец, не распахнулись. Затем он проехал на своем джипе по центральному проходу церкви, повредив по пути несколько скамеек. Автомобиль в конечном итоге остановился прямо перед алтарем, где был найден человек, когда прибыли власти.
Когда его спросили о мотивах, расстроенный человек сказал полиции, что он был одержим и что единственным местом, где можно найти убежище от демонов, был алтарь церкви.
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