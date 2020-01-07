Таинственный вирус из Китая поразил 44 человека

Китай может столкнуться с новой эпидемией острого респираторного синдрома

Таинственный вирус неизвестного происхождения поразил 44 жителя Китая, состояние 11 из которых врачи оценивают как тяжелое. Ученые до сих пор не могут определить тип вируса, который является возбудителем данного заболевания, в связи с чем специалисты не могут поставить точный диагноз уже заболевшим, а также предотвратить распространение заболевания по всему миру. Вместе с тем, эпидемиологам уже удалось отличить данную инфекцию от некоторых видов острых респираторных заболеваний, одновременно всё ещё не исключая появление нового вируса, который до сих пор имеет неизвестное происхождение.

Эпидемия в Китае

Согласно статье, опубликованной на портале Livescience.com, зараженные инфекцией проживают в одном городе Ухань, что намекает на единый источник инфекции. Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, специалисты занимаются поиском людей, которые могли бы близко контактировать с заболевшими. В настоящее время под пристальным наблюдением врачей уже находится 121 человек. Известно, что зачастую инфицирование человека могло происходить при взаимодействии с сотрудниками рынка свежих морепродуктов, хотя сам тип возбудителя специалистам все еще не удается. Так, исследователи уже исключили из "списка подозреваемых” некоторые виды респираторных заболеваний, среди которых числятся грипп, птичий грипп, аденовирусная инфекция и многие другие заболевания, которые наиболее часто встречаются у населения.

По статистическим данным Центра по контролю заболеваний (CDC), еще в 2002 и 2003 годах эпидемия атипичной пневмонии (ТОРС или более известной, как SARS) распространилась по территории 26 стран, поразив их население тяжелой формой заболевания, которое имеет множество сходств с гриппом. Известно, что эпидемия атипичной пневмонии унесла с собой более 750 человеческих жизней, при этом происходив уже ранее в Китае, где сразу же погибло более 600 человек.

Как развивается атипичная пневмония?

Вирус атипичной пневмонии (SARS или ТОРС) способен разноситься при прямом контакте с человеком и может быть получен от инфицированного человека во время его кашля или чихания, заражая при этом людей и инфицируя ближайшие объекты и поверхности. ТОРС имеет множество сходств с гриппом и пневмонией, так как основными симптомами и той, и другой болезни являются лихорадочное состояние, головная и мышечная боль, недомогание и сухой кашель. Вместе с тем, типичной отличительной особенностью ТОРС является отсутствие насморка и сопутствующих симптомов в виде чихания и заложенности носа. Болезнь может проявить себя на 2-7 сутки после заражения, зачастую начинаясь с лихорадки. В некоторых случаях заболевание способно прогрессировать в тяжелую пневмонию, которая приводит в легочной недостаточности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в 2004 году заболевание было успешно излечено, а эпидемия атипичной пневмонии была полностью прекращена как на зараженных территориях, так и в самом Китае, где была зафиксирована вспышка эпидемии. Но, к сожалению, специалисты предполагают, что заболевание могло вернуться из-за некоторых нетипичных проявлений данной болезни.

Тяжелый острый респираторный синдром также известен как пурпурная смерть

На данный момент специалисты пытаются выявить, действительно ли вспышки таинственного заболевания вызваны вирусом атипичной пневмонии. Положительный результат проводимых исследований мог бы в значительной степени облегчить задачу эпидемиологов, поскольку современной медицине уже известны способы предотвращения эпидемии данного заболевания. Как бы то ни было, ученые отмечают, что пока еще не могут с точностью исключить появление новой формы вируса, который ранее еще не был известен науке.