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В Австралии зафиксировали второй за неделю температурный рекорд

В Австралии зафиксировали второй за неделю температурный рекорд

Бюро метеорологии Австралии сообщило о новом температурном рекорде - в среду, 18 декабря, средняя температура в стране составила 41,9 градуса по Цельсию, что превысило установленный во вторник рекорд на один градус.

Ранее австралийское бюро метеорологии сообщало, что, по предварительным данным, самым жарким днем на континенте за всю историю наблюдений стал вторник, 17 декабря, когда температура воздуха достигла 40,9 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд - 40,3 градуса - был установлен седьмого января 2013 года.

"Согласно предварительному анализу, вчера (в среду - ред.) в Австралии был зафиксирован самый жаркий день. Средняя максимальная температура воздуха по стране днем составила 41,9 градуса, что превысило установленный во вторник рекорд в 40,9 градуса", - говорится в сообщении метеорологов в Twitter.

Based on preliminary analysis, yesterday, Australia recorded its hottest day on record. The nationally-averaged maximum daytime temp was 41.9 °C exceeding the record set on Tuesday, 40.9 ºC. You can view the top ten highest daily maximum temps here: https://t.co/Cdqm9vD1cI pic.twitter.com/DRDK9LAvrg

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) 19 декабря 2019 г.
19 декабрь 2019 /
Иной мир
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