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Физика воздуха. Аэростатика
В этой программе: что такое небо, и как сильно оно на нас давит. Почему атмосферное давление нас не расплющивает. И почему глубоководные рыбы не могут жить на поверхности.
19 декабрь 2019 /
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