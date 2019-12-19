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Физика воздуха. Аэростатика

Физика воздуха. Аэростатика

В этой программе: что такое небо, и как сильно оно на нас давит. Почему атмосферное давление нас не расплющивает. И почему глубоководные рыбы не могут жить на поверхности.

19 декабрь 2019 /
Иной мир
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