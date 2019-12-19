Назад в Фукусиму

Эти города похожи на декорации к триллеру: пустые улицы, брошенные автомобили. В домах всё выглядит так, будто хозяева вышли лишь ненадолго — повсюду их личные вещи и одежда.

Съёмочная группа RTД побывала в зоне отчуждения в Фукусиме. Бывшим жителям этого района разрешают несколько раз в год посещать свои дома, но выносить оттуда ничего нельзя. На въезде каждому выдают дозиметр и защитный костюм.