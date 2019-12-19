Вчерашний день в Москве оказался самым теплым за всю историю наблюдений
Температура воздуха в столице поднялась до 5.4 градуса Цельсия, перекрыв прежний рекорд, установленный в 1886 году. Тогда в Москве тоже было тепло, но все-таки на десятую долю градуса ниже.
Об этом в среду рассказал прессе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Климат Москвы называется умеренно-континентальным. В переводе с научного языка на русский это означает, что по-настоящему сильные зимние морозы здесь бывают, но не долго — порядка пары недель во второй половине зимы. Жара летом тоже бывает, но не каждый год и тоже не очень долго — месяц-полтора. Вместе с тем московский климат имеет выраженную сезонность и в середине декабря здесь все-таки должны быть морозы с сугробами, а не мокрая взвесь чего-то непонятного в воздухе.
Реальность плохо подчиняется статистике.
«В Москве побит рекорд 133-летней давности. На базовой метеостанции ВДНХ побит рекорд далекого 1886 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 5,3 градуса. Сегодня, в 20.00, столбики термометров поднялись до плюс 5,4 градуса», — сообщил в среду Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что это новый рекорд максимальной температуры воздуха для 18 декабря за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений.
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