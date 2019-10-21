Гигантская воронка появилась в Сальвадоре

Гигантская воронка открылась в Санта-Люсии, Сальвадор, что вызвало массовую эвакуацию более 400 домов 16 октября 2019 года. Кадры сделанные с беспилотника показывают дома, качающиеся на краю кратера размером с футбольное поле.По данным местных властей, провал продолжает увеличиваться, угрожая еще большему количеству людей и имуществу. Сейчас его глубина составляет около 70 метров.