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Гигантская воронка появилась в Сальвадоре

Гигантская воронка появилась в Сальвадоре


Гигантская воронка открылась в Санта-Люсии, Сальвадор, что вызвало массовую эвакуацию более 400 домов 16 октября 2019 года. Кадры сделанные с беспилотника показывают дома, качающиеся на краю кратера размером с футбольное поле.


По данным местных властей, провал продолжает увеличиваться, угрожая еще большему количеству людей и имуществу. Сейчас его глубина составляет около 70 метров.

21 октябрь 2019 /
Иной мир
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