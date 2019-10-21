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Сильные дожди вызвали наводнение в Португалии

Сильные дожди вызвали наводнение в Португалии


Сильные ливни обрушились на северо-западные районы Португалии вызвав наводнения, затронувшие населенные пункты - Порту, Брага и Мая.

Inundacoes em #Braga.

19.10.2019 #FMA

Carina Oliveira pic.twitter.com/l4imH6WUO5


— Meteo Tras-os-Montes (@MeteoOs) October 19, 2019

#NowCasting #Chuva #Porto #FMA

Situacao complicada em Matosinhos.

Enviado por Debora Costa. pic.twitter.com/MbTSifqEXo


— Meteo Tras-os-Montes (@MeteoOs) October 19, 2019

#NowCasting #Chuva #Porto

Situacao complicada em Matosinhos.

Enviado por Debora Costa. pic.twitter.com/l08fqMopMt


— Meteo Tras-os-Montes (@MeteoOs) October 19, 2019
21 октябрь 2019 /
Иной мир
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