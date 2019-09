Коллективисты голосуют за будущее

Известный феномен «трагедии общин» (см. G. Hardin, 1968. The tragedy of the commons) объясняется желанием сохранить свое личное имущество за счет безудержной эксплуатации общественного ресурса: на спутниковом снимке греческого острова Наксос личные выпасы смотрятся зелеными пятнами, а общие — бурыми. Чтобы обеспечить устойчивое природопользование для будущего человечества, нужно каким-то образом обойти этот феномен. Фото с сайта vaxpower.org

Социологи представили на страницах Nature интересное исследование, в котором продемонстрирована выгода коллективных решений. Работа базировалась на результатах модифицированной экономической игры, где игроки имели возможность решать судьбу будущих поколений. Когда принималось коллективное решение о пользовании общим ресурсом, будущие поколения имели неплохой шанс получить надежную базу для развития и продолжить игру. Если же каждый решал сам за себя, то общий ресурс немедленно истощался, и будущие поколения сходили с дистанции. Устойчивое развитие в череде поколений получалось только в том случае, если все игроки участвовали в принятии решения; при наличии даже одного-двух индивидуалистов, не подчиняющихся решению коллектива, вероятность устойчивого развития резко снижалась. Чтобы пожертвовать частью ресурса в пользу будущего, игроки должны были быть уверены в справедливом дележе ресурса.

Бытующее представление (довольно печальное для идеалистов) о человеке как о «homo economicus» опирается на внутренние эгоистические мотивы личности. Индивидуальная выгода видится движущим стимулом человеческих поступков, а поправки на коллективизм учитывают осознание индивидом, что выгода от сиюминутных жертв может быть получена им в будущем. Вне зависимости от наших прекраснодушных идеалов (мол, не все такие эгоисты, или в человеке заложено «чувство локтя»), большинство экономических игр подтверждает индивидуалистские мотивы при принятии решений. Правда, сейчас собран порядочный блок данных о просоциальном поведении людей в таких играх (например, см. D. G. Rand et al., 2012. Spontaneous giving and calculated greed). Новое исследование ученых из Гарвардского университета с коллегами из Йельского университета встраивается в этот блок.

Ученые работали с версией экономической игры с общим ресурсом. В отличие от других игр с общим ресурсом, в которых игроки оценивают собственную выгоду в текущем и в последующих раундах, здесь игроки взвешивали еще и будущее благополучие. Им нужно было позаботиться не только о себе, но и о будущих поколениях анонимных игроков.

Хаузер с коллегами предложили участникам экономической игры забирать из общего ресурса, сколько они хотят, но оговорили, что если ресурс будет выбран больше чем на 50%, то следующее поколение игроков ничего не получит и игра закончится, а если меньше чем на 50%, то ресурс восстановится и игру продолжит следующая команда. Все игроки осознавали (по проведенным предварительно опросам), что судьба будущих поколений в их руках. Игрокам платили немного реальных денег за полученную долю, так что интерес тут был не только теоретический, но и подпитывался возможностью немножко заработать. Таким образом, игроки могли выбрать весь ресурс, играя полностью в свою пользу, или же пожертвовать некоторое количество средств на благо будущих игроков.

Самый главный, ключевой, момент этой модификации — то, как игроки принимали решение. Играют пятеро. В одном варианте игры выбор был анонимный и индивидуальный, то есть каждый из пятерых игроков каждый решал сам, сколько взять. Во втором варианте каждый из пятерых предлагал свою сумму, а затем выбиралась средняя сумма (медиана), которая и доставалась всем игрокам команды. В третьем варианте голосовали и усредняли свои предложения только три из пяти игроков, другие два брали из общего ресурса, сколько хотели (этот вариант назвали частичным голосованием).

На рисунке схематично показаны правила игры. Пять игроков выбирают ресурс: если они выбрали в сумме меньше 50% (a), то наступает черед следующего поколения игроков распоряжаться ресурсом. Если же поколение выбрало больше 50% этого ресурса (b), то игра останавливается. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Согласно изначальному предположению ученых, все игроки должны были бы забрать себе побольше, то есть действовать как заправские индивидуалисты «homo economicus». Но картина оказалась и сложнее, и интереснее.

Индивидуальный неконтролируемый выбор (а) ведет к быстрому истощению ресурса, и игра прекращается; голосование и усреднение суммы (b) может устойчиво поддерживать череду поколений. По оси ординат отложена доля игр в череде поколений, где игрокам был предоставлен восполненный ресурс от предыдущего поколения (первому поколению ресурс дается полным всегда). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Как выяснилось, игроки, которые получали среднюю сумму, с большой вероятностью передавали будущим поколениям восполненный игровой ресурс: игра могла продолжаться больше 12 раундов. Те игроки, которые принимали решение без оглядки на других членов команды, почти сразу — часто уже в первом раунде — забирали ресурс себе, и игра останавливалась. Этот результат показывает, что совместно принятое решение, в отличие от одиночного, удерживает от растраты общественных благ.

Почему так получается? Очевидно, в обществе «играют» и эгоисты, и просоциальные личности, которые готовы жертвовать частью собственных благ для выживания коллектива. Просоциальные игроки, голосуя за уменьшение личного заработка, снижают вред, приносимый жадинами. Мы понимаем из этого простого эксперимента, что в обществе больше нежадных людей, которым не всё равно, что будет дальше.

Почему же тогда при отсутствии возможности голосовать просоциальные личности не выправили пользование общественным ресурсом? Ответ на этот вопрос дает сопоставление индивидуальных сумм, взятых игроками при варианте с голосованием и без него. Если нет голосования, то максимальны суммы, губительные для общего ресурса, изымаются в 32% случаев, а если предложен вариант игры с голосованием — то только в 12% случаев. Это означает, что в обществе имеется определенная доля людей, которые хотели бы отдать обществу часть ресурса на будущие нужды (или на любые другие), но боятся, что более ушлые конкуренты их обойдут. Поэтому они тоже забирают себе долю наравне с эгоистами. Таких набирается, судя по приведенным данным, около 20%. Этой части игроков важна уверенность, что и другие участники группы будут действовать справедливо. Если такая справедливость не гарантирована, то они начинают вести себя эгоистично.

Это хорошо иллюстрируют результаты игры с частичным голосованием, когда голосуют только трое, а оставшиеся два игрока принимают индивидуальное решение. В таком варианте игры для трех кооператоров нет гарантии справедливости.

Вверху: процент продолженных игр после первого голосования. При индивидуальном выборе (красный столбик) меньше 10% игр продолжались следующим поколением, при частичном голосовании с тремя кооператорами (желтый столбик) продолжались около 30% игр, и более 95% игр продолжались, если голосовали все (синий столбик). Внизу показан пример трех реальных раундов: цифры показывают, сколько каждый игрок предложил забрать, серыми прямоугольниками обведены голосующие; в играх с голосованием в уголке отмечено среднее значение (мода), которое досталась голосующим. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Отсутствие гарантий заставляло игроков склоняться к эгоистическому выбору. И в результате большинство игр (около 70%) заканчивалось уже после первого круга, так как общий ресурс оказывался выбранным выше пороговой величины. Это означает, что часть тех, кто мог бы в принципе действовать на стороне будущих игроков, опасалась более меркантильных конкурентов и действовала наравне с ними. Так что осознание несправедливой дележки может пригасить нашу готовность пожертвовать своими благами ради той или иной цели.

Авторы статьи заключают, что экономистам и политикам следует обратить внимание на эту черту человеческой натуры. Вместе с «homo economicus» в человеке уживается коллективист, готовый отдать часть своих ресурсов в общий котел. Именно на коллективистов возлагается надежда за будущее устойчивое развитие. Общественные институты должны поддерживать благие коллективистские намерения, всячески их развивая. При этом придется учитывать дорогостоящие и пока не отработанные меры для опознания обманщиков, которые могут свести на нет все достижения коллективизма.

Источник: O. P. Hauser, D. G. Rand, A. Peysakhovich, M. A. Nowak. Cooperating with the future // Nature. 2014. V. 511. P. 220–222.

Елена Наймарк