К Земле приближаются два крупных астероида

Астероид размером в 540 метров, летит к Земле. Астероид под названием 2000QW7 приблизиться на минимальное расстояние к Земле уже 14 сентября.Стало известно, что объект подойдет к планете на расстояние 5 млн 331 тысячу км.При этом отмечается, что в ту же дату к Земле подлетит еще один большой астероид, диаметр которого составит от 120 до 260 м. Его назвали 2010CO1.По имеющейся информации, данный объект окажется примерно на таком же расстоянии от планеты, как и астероид 2000QW7.