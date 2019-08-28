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К Земле приближаются два крупных астероида
Астероид размером в 540 метров, летит к Земле. Астероид под названием 2000QW7 приблизиться на минимальное расстояние к Земле уже 14 сентября.
Стало известно, что объект подойдет к планете на расстояние 5 млн 331 тысячу км.
При этом отмечается, что в ту же дату к Земле подлетит еще один большой астероид, диаметр которого составит от 120 до 260 м. Его назвали 2010CO1.
По имеющейся информации, данный объект окажется примерно на таком же расстоянии от планеты, как и астероид 2000QW7.
28 август 2019 /
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