» » Обнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от нас

Обнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от нас

Обнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от нас


Астрономы обнаружили три ранее неизвестные экопланеты, находящиеся всего примерно в 12 световых годах. Одна из данных планет, согласно оценкам ученых, может быть пригодной для жизни.
Новооткрытые планеты вращаются вокруг звезды Gliese 1061, находящейся от нас приблизительно в 12 световых годах и являющейся 20-й ближайшей звездой к нашей Солнечной системе; они получили названия Gliese 1016 b, Gliese 1016 c и Gliese 1016 d. Gliese 1061 является красным карликом — относительно холодной тусклой звездой, и зона обитаемости расположена ближе к ней, чем в случае с более горячими и яркими звездами, как наше Солнце.
Обнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от нас

Художественное представление поверхности одной из трех планет вокруг красного карлика в 40 световых годах от нас (в данном материале речь идет о другой системе)
Как рассчитали ученые, масса ближайшей к Gliese 1061 — Gliese 1016 b — планеты составляет 1,38 земной массы; масса же второй от звезды планеты — Gliese 1016 c — равна 1,75 массы Земли, а масса самой дальней планеты — Gliese 1016 d — составляет 1,68 земной. На основании масс ученые предполагают, что данные планеты являются каменистыми.
Все три новооткрытые планеты находятся намного ближе к своей родительской звезды, чем любая из планет в нашей системе к Солнцу. Gliese 1016 b совершает оборот вокруг звезды за 3,1 дня, Gliese 1016 c — за 6,7 дня, а Gliese 1016 d — за 13 дней. Как отмечается, последняя, самая дальняя планета располагается в зоне обитаемости Gliese 1061 (то есть, в той зоне у звезды, где планеты — теоретически — могут иметь воду в жидкой фазе). Впрочем, ученые отмечают, что в прошлом сейчас относительно спокойная Gliese 1061, вероятно, была довольно активной, так что звездная радиация могла уничтожить жизнь, если таковая существовала.
Работа, посвященная новому исследованию, была принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society; препринт доступен на сайте arXiv.
28 август 2019 /
Иной мир
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Что находится между галактиками?
Иной мир

Что находится между галактиками?

Все, что астрономы знают о Вселенной известно благодаря наблюдениям. Вглядываясь в глубины космоса, космический телескоп Hubble отправляет на нашу планету снимки далеких звезд, планет и галактик. ...
Найден
Иной мир

Найден "двойник Земли", получающий от своего солнца столько же тепла

В ближайших по меркам Галактики окрестностях Солнца астрономы обнаружили систему с тремя землеподобными мирами. Один из них получает столько же тепла, сколько и земной шар, другой тоже может быть
Астрономы сообщили об открытии «запрещенной» экзопланеты
Иной мир

Астрономы сообщили об открытии «запрещенной» экзопланеты

Далекий космос
Иной мир

Далекий космос

Сейчас нам сложно представить, что когда-то космос был совершенно пустой. Не было ни звезд, ни Солнца, ни Луны и нашей планеты.
Люди могут научиться передвигать планеты
Иной мир

Люди могут научиться передвигать планеты

Американские астрофизики разработали принципиально новую теорию. В будущем они смогут перемещать планеты в «зону обитаемости», делая их пригодными для жизни. Это можно будет осуществить при помощи
Все больше фактов подтверждают существование Нибиру
Иной мир

Все больше фактов подтверждают существование Нибиру

Предположение о существовании планеты Нибиру выдвинул Захари Ситчин еще в 70-е годы прошлого века. По его мнению, эта планета имеет сильно вытянутую орбиту, а ее период обращения вокруг Солнца
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Нейрохимическая гипотеза происхождения человекаЗемляне наблюдали частичное лунное затмениеВпервые получены структуры контактной и сольватноразделённой ионных пар силенил-литиевого соединенияОгромный астероид едва не столкнулся с ЗемлейФотохостинг: что это такое и зачем они нужны?Ученые выяснили истинный возраст ЛуныГрязевой вулканВ человеческом неокортексе есть редкий тип нейронов, отсутствующий у шимпанзе и горилл


Свежие Статьи
«Хаббл» запечатлел процесс умирания звезды

«Хаббл» запечатлел процесс умирания звезды

Опубликованы фото с астероида Рюгу

Опубликованы фото с астероида Рюгу

Что находится между галактиками?

Что находится между галактиками?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+