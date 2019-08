Обнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от нас

Астрономы обнаружили три ранее неизвестные экопланеты, находящиеся всего примерно в 12 световых годах. Одна из данных планет, согласно оценкам ученых, может быть пригодной для жизни.Новооткрытые планеты вращаются вокруг звезды Gliese 1061, находящейся от нас приблизительно в 12 световых годах и являющейся 20-й ближайшей звездой к нашей Солнечной системе; они получили названия Gliese 1016 b, Gliese 1016 c и Gliese 1016 d. Gliese 1061 является красным карликом — относительно холодной тусклой звездой, и зона обитаемости расположена ближе к ней, чем в случае с более горячими и яркими звездами, как наше Солнце.Художественное представление поверхности одной из трех планет вокруг красного карлика в 40 световых годах от нас (в данном материале речь идет о другой системе)Как рассчитали ученые, масса ближайшей к Gliese 1061 — Gliese 1016 b — планеты составляет 1,38 земной массы; масса же второй от звезды планеты — Gliese 1016 c — равна 1,75 массы Земли, а масса самой дальней планеты — Gliese 1016 d — составляет 1,68 земной. На основании масс ученые предполагают, что данные планеты являются каменистыми.Все три новооткрытые планеты находятся намного ближе к своей родительской звезды, чем любая из планет в нашей системе к Солнцу. Gliese 1016 b совершает оборот вокруг звезды за 3,1 дня, Gliese 1016 c — за 6,7 дня, а Gliese 1016 d — за 13 дней. Как отмечается, последняя, самая дальняя планета располагается в зоне обитаемости Gliese 1061 (то есть, в той зоне у звезды, где планеты — теоретически — могут иметь воду в жидкой фазе). Впрочем, ученые отмечают, что в прошлом сейчас относительно спокойная Gliese 1061, вероятно, была довольно активной, так что звездная радиация могла уничтожить жизнь, если таковая существовала.Работа, посвященная новому исследованию, была принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society; препринт доступен на сайте arXiv.