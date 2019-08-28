«Хаббл» запечатлел процесс умирания звезды

На снимке, сделанном космическим телескопом «Хаббл», запечатлён процесс смерти звезды в созвездии Близнецов.Изображённый на снимке объект смутил астрономов, когда его впервые открыли. Вместо того чтобы классифицировать его как нечто целое, астрономы записали его как два объекта из-за симметричной лопастной структуры: NGC 2371 и NGC 2372 (иногда упоминается как NGC 2371/2). Эти две доли видны в нижнем левом и верхнем правом углу кадра. Вместе они образуют планетарную туманность. NGC 2371/2 сформировалась, когда солнцеподобная звезда завершила свой жизненный цикл и взорвалась, выбрасывая свой материал в космос, оставив в итоге только перегретый звёздный остаток. Этот остаток виден в виде яркой звезды в центре кадра.По словам исследователей, структура области данной туманности сложна. Она заполнена плотными узлами газа, быстро движущимися струями, которые меняют направление, и расширяющимися облаками материала, сползающими наружу по диаметрально противоположным сторонам остатка звезды. Пятна на снимке ярко светятся, поскольку остаточная звезда испускает энергетическое излучение, которое возбуждает газ в этих областях, заставляя его светиться. Астрономы говорят, что эта область будет продолжать меняться в течение следующих нескольких тысяч лет. Со временем узловатые лепестки полностью рассеются, а остаточная звезда остынет и потускнеет, сформировав белого карлика.