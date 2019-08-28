В США зафиксировали первое преступление в космосе

Бывший офицер разведки ВВС США Саммер Уорден обвинила свою экс-супругу астронавта NASA Энн Макклейн в том, что та незаконно следила за своей уже бывшей семьёй. По данным New York Times, этот конфликт стал первым в истории преступлением, совершённым из космоса.Уорден запросила в банке информацию о том, с каких компьютеров получали доступ к её счетам, и один из компьютеров принадлежал сети НАСА. После этого Саммер обратилась с жалобами в Федеральную торговую комиссию и Управление Генерального инспектора НАСА, обвинив Макклейн в краже личных данных и неправомерном доступе к личным финансовым сведениям.Астронавт признала, что действительно следила за финансовыми операциями бывшей супруги, но подчеркнула, что делала это с помощью логина и пароля, которым пользовалась ещё во время совместного проживания. Все данные изучались только для того, чтобы убедиться, что на счетах достаточно средств, которые Энн считала совместными, для содержания их ребёнка. При этом у бывших супругов до сих пор продолжается спор о том, с кем должен остаться их ребёнок.Адвокат Расти Хардин, защищающий интересы астронавта, подчеркнул, что его клиент по возвращении на Землю дал под присягой все необходимые показания. При этом отдельно подчёркивается, что деньги со счетов не исчезали и конфликт развернулся вокруг ситуации с доступом к банковской информации.Несмотря на то, что у США, России, Японии, Европы и Канады, использующих МКС, имеются давно установленные процедуры для решения любых юридических вопросов, возникающих, когда космонавты находятся на орбите, до случая с американским астронавтом никаких заявлений о преступлениях, совершённых из космоса, не фиксировалось.