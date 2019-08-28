Миссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запуска

Миссия к Юпитеру Juice, разрабатываемая Европейским космическим агентством, уже успела получить снимок крупнейшей планеты нашей Солнечной системе — за три года до запуска.Миссия Juice (Jupiter Icy Moons Explorer), которуя ESA планирует запустить к Юпитеру примерно через три года, уже получила свой первый снимок — на котором виден Юпитер и его четыре крупнейших спутника. Изображение было получено специалистами миссии на крыше центра Airbus Defence and Space в городе Тулузе — в ходе тестов навигационной камеры зонда.Juice, как планируется, будет запущена с космодрома Куру в июне 2022 года с помощью ракеты-носителя «Ариан-5». Зонд должен будет достичь Юпитера в октябре 2029 года; он совершит серию пролетов рядом со спутниками Европой, Ганимедом и Каллисто, а потом выйдет на орбиту вокруг Ганимеда — в сентябре 2032 г.; там он, как ожидается, проработает до тех пор, пока не исчерпает запасы топлива.Снимок с подписями Юпитера и спутниковНавигационная камера, как отмечается, будет иметь большое значение для Juice — она, вместе с навигационными данными с Земли, позволит бортовому компьютеру аппарата определять позицию и скорость зонда, чтобы совершать необходимые корректировки. Как указывается, она должна быть способна делать хорошие снимки, а также должна быть надежно защищена от радиации.