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Россия готовится к полету на Луну

Россия готовится к полету на Луну

Этапам российского освоения Луны присвоили названия. Они содержатся в документах к госзакупке по исследованиям проблемных вопросов пилотируемых полетов на естественный спутник Земли.



Три этапа получили названия "Вылазка", "Форпост" и "База". Также документами предусматривается рассмотрение возможности использования аддитивных технологий при их реализации.



Стоимость контракта составляет почти 373,4 млн рублей. Научно-исследовательские работы будут вестись под шифром "Пастораль".



В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. В презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, продемонстрированной во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова, говорилось, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны в 2030 году.

28 август 2019 /
Иной мир
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