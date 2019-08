Опубликованы фото с астероида Рюгу

Осенью 2018 года японский зонд "Хаябуса-2" сбросил на астероид Рюгу первые в истории человечества астероидные роверы. В сентябре это была пара аппаратов под общим названием MINERVA-II-1, а 3 октября – ровер MASCOT.Теперь учёные проанализировали снимки, полученные аппаратом MASCOT. Новые данные пролили свет на происхождение небесного тела, но принесли и новые загадки.Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Science.Напомним вкратце характеристики миссии MASCOT. Этот ровер имеет скромные габариты 30 x 30 x 20 сантиметров и массу около 10 килограммов. Он несёт на борту несколько научных инструментов, в том числе широкоугольную фотокамеру.3 октября 2018 года ровер отделился от "Хаябусы-2" на высоте в 41 метр над поверхностью астероида. Гравитация Рюгу в 66,5 тысячи раз слабее земной, поэтому свободное падение аппарата заняло шесть минут. После удара о грунт MASCOT, как и было предусмотрено инженерами, отскочил, поднявшись на 17 метров (!), потом снова упал и снова отскочил. После серии таких "прыжков" он, наконец, остался на поверхности небесного тела. К слову, передвигался по Рюгу он тоже "прыжками".Астрономы проанализировали снимки, сделанные ровером во время падения и работы на поверхности.Фото Jaumann et al., Science (2019).Аппарат проработал 17 часов, прежде чем разрядились его аккумуляторы. За это время он сделал множество снимков, в ночное время освещая поверхность астероида цветными светодиодами.На фотографиях видно, что Рюгу покрыт камнями размером от дециметра до метра. Эти "булыжники" делятся на два вида. Камни первого типа светлые, с гладкой поверхностью и острыми краями. Второго типа – тёмные, с рельефной поверхностью, которую авторы сравнивают с цветной капустой.Такое разнообразие заинтриговало учёных.Наличие двух типов камней указывает на бурное прошлое Рюгу.Фото Jaumann et al., Science (2019)."Это показывает, что Рюгу является продуктом какого-то бурного процесса", – объясняет первый автор статьи Ральф Яуман (Ralf Jaumann) из Немецкого аэрокосмического центра в материале агентства AFP.Как полагают исследователи, астероид мог образоваться из обломков двух столкнувшихся тел. Другой вариант состоит в том, что столкновение испытал сам Рюгу. Высокие температуры и давления, созданные катастрофой, могли породить два типа материала.В тёмных камнях встречаются синие и красные вкрапления размером около миллиметра. Как выяснили учёные, по составу эти гранулы близки к углеродистым хондритам – метеоритам, в почти неизменном виде сохранившим вещество, из которого образовалась Солнечная система.Светлые вкрапления в камнях близки по составу к углеродистым хондритам.Фото Jaumann et al., Science (2019).Настоящей загадкой оказалось отсутствие на поверхности пыли. Астрономы ожидали, что за миллиарды лет бомбардировки мелкими метеоритами и космических перепадов температур на Рюгу скопится немало пыли, но не обнаружили на снимках никаких её следов.Куда делась пыль, пока не понятно. Она могла быть вбита в поры поверхности астероида во время падения крупных тел или выброшена в космос электростатическими силами. Не исключено также, что некогда по Рюгу текла вода, смыв накопившуюся к тому времени пыль. Впрочем, "хондритные" вкрапления говорят о том, что масштабного контакта с влагой у астероида, скорее всего, не было.