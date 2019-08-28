Найден "двойник Земли", получающий от своего солнца столько же тепла

В ближайших по меркам Галактики окрестностях Солнца астрономы обнаружили систему с тремя землеподобными мирами. Один из них получает столько же тепла, сколько и земной шар, другой тоже может быть обитаемым. И это не единственная хорошая новость: родительская звезда системы ещё и достаточно спокойная по меркам красных карликов, что тоже увеличивает шансы на развитие жизни.Статья с описанием открытия принята к публикации в журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пока же можно ознакомиться с её препринтом.Команда астрономов из Чили и нескольких европейских стран целенаправленно искала землеподобные планеты у небольших светил в рамках программы "Красные точки" (Red Dots). В 2018 году усилия исследователей были сосредоточены на звезде GJ 1061, находящейся от Солнца всего в 17,5 светового года. Такая дистанция помещает её на почётное двадцатое место по близости к нашему светилу (в Галактике порядка ста миллиардов звёзд).Три месяца подряд учёные наблюдали объект с помощью спектрографа HARPS на 3,6-метровом телескопе La Silla, надеясь обнаружить планеты методом лучевых скоростей. Использовались также архивные данные с этого инструмента.И астрономам улыбнулась удача. Они нашли три экзопланеты, по традиции названные GJ 1061 b, GJ 1061 с и GJ 1061 d. Их минимальные массы составляют 1,4 ± 0,2, 1,8 ± 0,3 и 1,68 ± 0,25 земной, соответственно (так как учёные не могут наблюдать эти миры напрямую, реальные массы могут быть несколько больше)."Год" на этих планетах длится, соответственно, 3,2, 6,7 и 13,03 земных суток. Поскольку GJ 1061 – маленький и холодный красных карлик (как и более 70% остальных звёзд в Галактике), такие "тесные отношения" отнюдь не означают, что эти миры представляют собой пылающий ад. Правда, на GJ 1061 b всё же слишком жарко для жизни. Но уже на GJ 1061 с, согласно оценкам, вода может находиться в жидком состоянии. А GJ 1061 d и вовсе получает столько же тепла, сколько Земля от Солнца.Тут, впрочем, стоит отметить, что красные карлики – неспокойные звёзды, на них случаются куда более частые и мощные вспышки, чем на Солнце. Такая активность угрожает жизни в их системах (хотя и не исключает её). GJ 1061 и тут преподнесла астрономам приятный сюрприз. Её активность куда меньше, чем у ближайшей к нашему светилу звезды Проксимы Центавра.Добавим, что авторы не исключают также существование в этой системе четвёртой экзопланеты, хотя признают, что это не самая вероятная интерпретация данных.