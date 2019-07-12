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Японский космический зонд "Хаябуса-2" приземлился на астероиде Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" приземлился на астероиде Рюгу


Японский космический зонд "Хаябуса-2" приземлился на поверхность астероида Рюгу, сообщило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) в прямом эфире из центра управления полетом.
Зонд начал снижение с высоты 20 километров от поверхности астероида в среду. Скорость снижения в последние часы перед приземлением составляла десять сантиметров в секунду. Сложность операции заключалась в том, что аппарату надо было точно попасть на намеченную площадку с радиусом всего семь метров, на которой нет крупных валунов, которые могли бы повредить зонд при посадке. Чтобы скорректировать посадку, зонд выбросил маркер со световым сигналом в двух метрах от площадки.
За 50 секунд до посадки все присутствующие в зале встали, с напряжением глядя на экран. В момент посадки зал взорвался аплодисментами и восторженными криками.
Площадка для посадки находится в 20 метрах от центра искусственного кратера, который зонд создал на поверхности Рюгу в апреле. Он стал первым в истории освоения космоса человеком рукотворным кратером на поверхности космического тела. Теперь зонд должен собрать образцы породы, которую выбросило на поверхность при образовании кратера.
Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни.
В марте ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что также стало событием в истории освоения человеком космического пространства. В феврале зонд совершил первую посадку на астероид и взял пробы грунта с поверхности.
Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые считают, что обнаруженные в грунте Рюгу элементы помогут раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.
12 июль 2019 /
Иной мир
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