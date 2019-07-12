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Как космонавты будут лечить ожоги и переломы, находясь далеко от Земли?

Как космонавты будут лечить ожоги и переломы, находясь далеко от Земли?


Мы устроены так, что наши внутренние органы могут нормально работать только на Земле, где сила тяжести постоянно тянет нас вниз. Во время полета на космическом корабле, человек сразу же начинает чувствовать себя по-другому — возникает головокружение и тошнота, а впоследствии у него ослабевают мышцы и кости. Чтобы сохранить свое здоровье, космонавты вынуждены делать зарядку минимум два часа в день. На данный момент в условиях космоса они еще не получали серьезных травм, но что они будут делать, если получат серьезные ожоги и переломы во время полета на Марс?
При получении сильного ожога человеку требуется срочная пересадка кожи — обычно она берется из здоровой части тела и пришивается к пораженной. Проведение такой серьезной операции в условиях космоса пока невозможно, потому что даже на Международной космической станции нет необходимых условий и инструментов.
Чем болеют космонавты?
В условиях невесомости космонавты могут страдать от головных болей, тошноты, аллергии и растяжений. Все, что у них есть для лечения заболеваний — это аптечка, наполненная обычными лекарствами. Как правило, большинство недугов можно вылечить тем, что есть, но вот с сердечными приступами экипаж Международной космической станции самостоятельно справиться не может.
При возникновении таких серьезных ситуаций, заболевшего космонавта отправляют обратно на Землю. Таких происшествий в истории космонавтики пока не было, но если такое действительно произойдет, обратный путь космонавта обойдется в сотни миллионов долларов, и во время такого путешествия он, скорее всего, просто не выживет.
Как космонавты будут лечить ожоги и переломы, находясь далеко от Земли?

Аптечка Международной космической станции
Чем лечить ожоги и переломы в космосе?
На данный момент чудодейственного лекарства от серьезных травм не существует, но исследователи из Дрезденского технического университета уверены, что в будущем космонавты смогут лечиться при помощи 3D-принтеров. Так, для лечения тяжелых ожогов, космонавты смогут печатать искусственные фрагменты кожи, и заменять ими пораженные участки тела. Для лечения сложных переломов можно будет использовать напечатанные фрагменты и в ходе операции заменять ими сломанные.

Как космонавты будут лечить ожоги и переломы, находясь далеко от Земли?

Напечатанные на 3D-принтере кости
Искусственная кожа будет создаваться из образцов крови, а кости — из стволовых клеток, из которых можно сделать практически любые ткани и органы. Наносить полученные смеси можно будет даже в условиях невесомости — они будут прочно закрепляться на пораженных участках.

Как космонавты будут лечить ожоги и переломы, находясь далеко от Земли?

Напечатанная на 3D-принтере кожа
Ученые проверили это, перевернув принтер вверх ногами и попробовав напечатать фрагмент человеческой ткани— он действительно крепко удержался на нижней части поверхности. Материал для печати не растекался благодаря особому составу, в который входят содержащиеся в водорослях вещества. Растения, кстати, будут использоваться космонавтами не только для изготовления материалов, но и употребляться в пищу.
Создав материал для 3D-принтера, который можно использовать в условиях невесомости, ученые сделали первый шаг к возможности проведения хирургических операций в космических кораблях. В рамках этого проекта также планируется разработать хирургические кабинеты со стерильными условиями и всем необходимым оборудованием для проведения операций.
12 июль 2019 /
Иной мир
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