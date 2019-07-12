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Запуск ракеты-носителя Vega окончился неудачей

Запуск ракеты-носителя Vega окончился неудачей


Опубликовано видео аварийного запуска легкой ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ Falcon Eye 1.
На кадрах видно, что сразу после старта, состоявшегося в 22:53 10 июля по местному времени (04:43 мск 11 июля) с космодрома Куру во Французской Гвиане, траектория полета ракеты постепенно начинает смещаться.
"Примерно спустя две минуты после запуска произошло серьезное отклонение, приведшее к потере миссии", — сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.
Фабрегетт принесла извинения клиентам компании и пообещала, что в ближайшие часы будет озвучена причина аварии.
Спутник Falcon Eye 1 должен был стать десятым по счету для Объединенных Арабских Эмиратов на орбите Земли. К 2020 году страна планирует довести их число до 12.
Гвианский космический центр — европейский космодром во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке).
Его расположение около экватора обеспечивает 15%-ное преимущество по полезной нагрузке в сравнении с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40%-ное — при стартах с Байконура.
12 июль 2019 /
Иной мир
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