Ученые нашли самый короткопериодный астероид из известных. Его период обращения вокруг Солнца равен всего 151 дню.Астероид получил название 2019 LF6; он был найден в рамках наблюдательной программы Twilight, производящейся с помощью камеры ZTF (Zwicky Transient Facility) в Паломарской обсерватории. 2019 LF6, как указывается на сайте Калифорнийского технологического института, имеет диаметр примерно один километр, а его период обращения вокруг Солнца составляет всего 151 день, и, таким образом, он является самым коротпериордным астероидом из известных ученым; ранее это звание принадлежало астероиду 2019 AQ3, имеющего период обращения в 165 дней.Как и 2019 AQ3, 2019 LF6 относится к группе Атиры (это группа околоземных астероидов, орбиты которых полностью находятся внутри орбиты Земли). Орбита 2019 LF6 выходит за пределы орбиты Венеры и иногда приближается к орбите Меркурия; ученые предполагают, что 2019 LF6 (как и 2019 AQ3) в прошлом был выброшен из плоскости эклиптики.Предполагается, что в дальнейшем ученым удастся найти еще больше астероидов из группы Атиры.