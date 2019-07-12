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Ученые нашли самый короткопериодный астероид

Ученые нашли самый короткопериодный астероид


Ученые нашли самый короткопериодный астероид из известных. Его период обращения вокруг Солнца равен всего 151 дню.
Астероид получил название 2019 LF6; он был найден в рамках наблюдательной программы Twilight, производящейся с помощью камеры ZTF (Zwicky Transient Facility) в Паломарской обсерватории. 2019 LF6, как указывается на сайте Калифорнийского технологического института, имеет диаметр примерно один километр, а его период обращения вокруг Солнца составляет всего 151 день, и, таким образом, он является самым коротпериордным астероидом из известных ученым; ранее это звание принадлежало астероиду 2019 AQ3, имеющего период обращения в 165 дней.
Как и 2019 AQ3, 2019 LF6 относится к группе Атиры (это группа околоземных астероидов, орбиты которых полностью находятся внутри орбиты Земли). Орбита 2019 LF6 выходит за пределы орбиты Венеры и иногда приближается к орбите Меркурия; ученые предполагают, что 2019 LF6 (как и 2019 AQ3) в прошлом был выброшен из плоскости эклиптики.
Предполагается, что в дальнейшем ученым удастся найти еще больше астероидов из группы Атиры.
12 июль 2019 /
Иной мир
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