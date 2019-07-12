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Космический парусник LightSail 2 прислал первые фотографии Земли

Космический парусник LightSail 2 прислал первые фотографии Земли


Недавно запущенный космический аппарат LightSail 2, который в ближайшее время должен развернуть солнечный парус, прислал на Землю первые фотографии.
LightSail 2, разработанный Планетарным Обществом, был выведен на орбиту недавно при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy. На прошлой неделе космический парусник сумел успешно связаться с Землей, а теперь — в рамках тестов перед развертыванием паруса — получил первые фотографии с помощью своих камер; снимки были опубликованы.
Космический парусник LightSail 2 прислал первые фотографии Земли

Еще один снимок Земли LightSail 2. В нижней центральной части фотографии, по-видимому, видны обрывки привязей, которые удерживали солнечные панели спутника до раскрытия
Совсем скоро аппарат должен будет развернуть свой солнечный парус (принцип его работы в том, чтобы использовать давление солнечного излучения на зеркальную поверхность для приведения аппарата в движение), площадь которого составляет 32 квадратных метра; с помощью него LightSail 2 попытается поднять свою орбиту. Согласно разработчикам, спутник пробудет на орбите около года, после чего сгорит в атмосфере Земли.
12 июль 2019 /
Иной мир
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