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Японский зонд совершит посадку на астероид

Японский зонд совершит посадку на астероид


Зонд "Хаябуса-2" попытается в четверг осуществить повторную посадку на поверхность астероида "Хаябуса-2" в окрестностях рукотворного кратера, порожденного взрывом бомбы в конце весны. Об этом сообщает пресс-служба JAXA.
"После того, как мы успешно сбросили маячок на астероид в конце апреля, мы начали детальное изучение всех возможных точек посадки, расположенных рядом с ним. Мы остановили свой выбор на точке C01-Cb, расположенной и рядом с ним, и неподалеку от кратера. Число крупных булыжников, угрожающих зонду, здесь минимально", — отметили ученые.
Автоматическую станцию "Хаябуса-2" запустили в космос в декабре 2014 года для изучения и забора проб на астероиде Рюгю. Как надеются ученые, она привезет на Землю первые абсолютно чистые образцы первичной материи Солнечной системы.
Японский аппарат достиг цели в начале июня прошлого года и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр небесного тела, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.
Первая часть этой задачи — "обстрел" астероида и сбор его обломков — была успешно решена в конце февраля этого года, когда "Хаябуса-2" опустилась в точку L08E1 и выстрелила в нее пятиграммовой танталовой пулей. Ученые назвали эту точку "Таматебако" в честь волшебной шкатулки из сказки про подводный дворец Рюгю.
В первых числах апреля пилоты и научная команда миссии успешно реализовали вторую фазу "бомбардировки" астероида — сброс на его поверхность достаточно увесистой "бомбы", чья масса составляет примерно 15 килограмм. Она содержала в себе 4,5 килограмма октогена и была устроена таким образом, что вся сила взрыва оказалась направлена вниз, в сторону поверхности астероида.
После того, как камеры зонда локализовали новорожденный кратер, руководство миссии приняло решение совершить несколько повторных сближений с поверхностью Рюгю для забора образцов "чистой" материи астероида. Для этого "Хаябуса-2" должна была сбросить специальный светоотражающий маячок, который поможет ему осуществить посадку в кратер в ходе последующего сближения.
После первой неудачной попытки, зонд успешно исполнил эту задачу в конце мая, после чего участники миссии потратили примерно три недели на получение детальных фотографий кратера и выбор места для посадки.
Недавно, как сообщает пресс-служба космического агентства Японии, ученые остановили свой выбор на точке C01-Cb, одновременно и относительно безопасной для посадки аппарата, и расположенной неподалеку от кратера.
Как рассчитывают ученые, "Хаябуса-2" начнет спуск к этой области в этот четверг и заберет первые пробы "чистой" астероидной материи, дожившей до нашего времени в первозданном виде с момента рождения Солнечной системы.
Для реализации всех этих планов у японского зонда не так много времени. Сейчас Рюгю сближается с Солнцем, и в конце июля, как показывают расчеты пилотов миссии, его поверхность станет слишком горячей для безопасного приземления аппарата. Если "Хаябуса-2" не успеет забрать образцы грунта, то, скорее всего, руководство миссии откажется от этой идеи.
12 июль 2019 /
Иной мир
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