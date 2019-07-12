В «спирали смерти» обнаружены сверхмассивные черные дыры

Группа американских астрономов обнаружила две гигантские черные дыры в 2,5 млн световых лет от Земли. Они постоянно сближаются друг с другом. Об этом сообщает CNET.В опубликованном накануне исследовании говорится, что масса этих черных дыр в 800 млн раз превышает массу Солнца. Они находятся в галактике SDSS J1010+1413. Внимание исследователей привлекла их необычная яркость. Информация об этих областях была получена с помощью телескопа «Хаббл».Компьютерное моделирование системы двойной черной дыры GW150914Обычно сверхмассивные черные дыры находятся в центре галактик, включая нашу собственную. В процессе слияния галактик черные дыры начинают вращаться одна вокруг другой, пока не столкнутся. Однако ученым в настоящее время не до конца понятно, сколько времени занимает слияние черных дыр и соединяются ли они вообще.Вопрос о том, как именно происходит слияние черных дыр получил название «проблема финального парсека» (final-parsec problem). Некоторые ученые полагают, что, как только расстояние между двумя черными дырами сокращается до 1 парсека (3,2 световых лет), они могут вращаться бесконечно.Обнаруженные черные дыры стали первой подобной находкой для астрономов. Теперь ученые хотят выяснить, насколько распространены такие пары.Две черные дыры будут продолжать сближаться, создавая гравитационные волны, которые могут быть обнаружены на Земле. Если астрономы обнаружат эти постоянные колебания в пространстве-времени, это будет означать существование гравитационного волнового фона и исключит проблему финального парсека. Однако то же самое верно и для обратного сценария.«Если фон гравитационных волн не удастся обнаружить, это может указывать на то, что сверхмассивные черные дыры сливаются только в течение чрезвычайно длительных промежутков времени, оставаясь близкими бинарными разделителями», — пишут исследователи.