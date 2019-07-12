» » В «спирали смерти» обнаружены сверхмассивные черные дыры

В «спирали смерти» обнаружены сверхмассивные черные дыры

В «спирали смерти» обнаружены сверхмассивные черные дыры


Группа американских астрономов обнаружила две гигантские черные дыры в 2,5 млн световых лет от Земли. Они постоянно сближаются друг с другом. Об этом сообщает CNET.
В опубликованном накануне исследовании говорится, что масса этих черных дыр в 800 млн раз превышает массу Солнца. Они находятся в галактике SDSS J1010+1413. Внимание исследователей привлекла их необычная яркость. Информация об этих областях была получена с помощью телескопа «Хаббл».
В «спирали смерти» обнаружены сверхмассивные черные дыры

Компьютерное моделирование системы двойной черной дыры GW150914
Обычно сверхмассивные черные дыры находятся в центре галактик, включая нашу собственную. В процессе слияния галактик черные дыры начинают вращаться одна вокруг другой, пока не столкнутся. Однако ученым в настоящее время не до конца понятно, сколько времени занимает слияние черных дыр и соединяются ли они вообще.
Вопрос о том, как именно происходит слияние черных дыр получил название «проблема финального парсека» (final-parsec problem). Некоторые ученые полагают, что, как только расстояние между двумя черными дырами сокращается до 1 парсека (3,2 световых лет), они могут вращаться бесконечно.
Обнаруженные черные дыры стали первой подобной находкой для астрономов. Теперь ученые хотят выяснить, насколько распространены такие пары.
Две черные дыры будут продолжать сближаться, создавая гравитационные волны, которые могут быть обнаружены на Земле. Если астрономы обнаружат эти постоянные колебания в пространстве-времени, это будет означать существование гравитационного волнового фона и исключит проблему финального парсека. Однако то же самое верно и для обратного сценария.
«Если фон гравитационных волн не удастся обнаружить, это может указывать на то, что сверхмассивные черные дыры сливаются только в течение чрезвычайно длительных промежутков времени, оставаясь близкими бинарными разделителями», — пишут исследователи.
12 июль 2019 /
Иной мир
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Черные дыры доказали, что мы можем увидеть невидимое и представить непостижимое
Иной мир

Черные дыры доказали, что мы можем увидеть невидимое и представить непостижимое

На Марсе обнаружены входы в бездонные пещеры
Иной мир

На Марсе обнаружены входы в бездонные пещеры

Чёрные дыры на Марсе могут быть входами в семь глубоких пещер - об этом американское космическое ведомство сообщило в пресс-релизе, распространённом в субботу… Впервые эти снимки получила
Открытие Стивена Хокинга
Иной мир

Открытие Стивена Хокинга

Далекий космос
Иной мир

Далекий космос

Сейчас нам сложно представить, что когда-то космос был совершенно пустой. Не было ни звезд, ни Солнца, ни Луны и нашей планеты.
Собака - лучший друг призрака
Иной мир

Собака - лучший друг призрака

До наших времен дожили тысячи их нарисованных изображений, созданные Ирландскими и Британскими художниками, а также Черные Псы являются героями сотен приданий, передающихся из уст в уста, из
Последствия запуска коллайдера: в
Иной мир

Последствия запуска коллайдера: в "черную дыру" затянуло только Рунет

Исчезновение планеты и разрушение Вселенной, перелет в средневековье по тоннелю времени и поглощающие людей "черными дырами" - главные темы обсуждения блоггеров российского интернет-пространства.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Займ на карту с нулевым балансом без проверокПараметры, по котором выбирают демисезонное пальто«Золотой» астероид угрожает мировой экономике, заявили экспертыМетеоритный поток Ариетид достигнет пика 7 июняПочему во Вселенной больше материи, чем антиматерии?ДНК - это код, но кто его закодировал?Обнаружена звезда с «инопланетными мегаструктурами»Как выбрать кондиционер для дома


Свежие Статьи
Назван новый крупнейший щитовой вулкан в мире

Назван новый крупнейший щитовой вулкан в мире

Японский зонд совершит посадку на астероид

Японский зонд совершит посадку на астероид

Как космонавты будут лечить ожоги и переломы, находясь далеко от Земли?

Как космонавты будут лечить ожоги и переломы, находясь далеко от Земли?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+