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Назван новый крупнейший щитовой вулкан в мире

Назван новый крупнейший щитовой вулкан в мире


Скромный гавайский островок Мауна Лон неожиданно для научной общественности побил все рекорды как обладатель самого большого щитового вулкана в мире.
Согласно новому исследованию, пальму первенства за самый большой щитовой (иначе «щитовидный») вулкан в мире получает остров на Гавайях. А все потому, что предыдущий рекордсмен, массив Таму в северо-западной части Тихого океана, должен быть «дисквалифицирован» по техническим причинам. Щитовой вулкан — это крупная формация, образованная лавой с низкой вязкостью. Ранее геологи считали, что самый крупный вулкан такого типа на Земле находится на массиве Таму, однако более детальный анализ расставил все точки над i. Оказалось, что это никакой на вулкан, а просто часть срединно-океанического хребта — гораздо более крупная геологическая структура, сформированная смещением тектонических плит.
Это означает, что свой титул крупнейшего щитовидного вулкана Таму теряет окончательно и бесповоротно. В 2013 году он наделал шума и привлек внимание мировой общественности. Его площадь составляет порядка 310 000 квадратных километров, и вулкан размером с город просто не мог остаться незамеченным. Однако теперь геофизик Уильям Сагер из Университета Хьюстона в Техасе утверждает, что на самом деле это один вулкан, а просто обширная вулканическая система.
В новом исследовании Сагер и его коллеги обнаружили магнитные аномалии в глубине вулкана. Они предполагали, что магнитное поле Земли перевернулось хотя бы один раз во время его формирования, и эти догадки оказались верны. А поскольку такие «перевороты» происходят в течение тысяч или миллионов лет, это означает, что массив Таму не был сформирован в процессе одного-единственного извержения, и потому … и поэтому не может быть обычным щитовым вулканом.
Случай с командой Сагера — это отличный пример того, как изменчива наука и как сильно могут изменяться наши представления даже об устройстве родной планеты при накоплении все новых массивов данных и совершенствовании технологий.
12 июль 2019 /
Иной мир
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