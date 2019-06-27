Жизнь могла зародиться на Марсе неожиданно рано





Поверхность Марса перестала "бомбардироваться" крупными астероидами и метеоритами почти сразу после его формирования. Это заметно расширяет то время, когда жизнь могла возникнуть и существовать на его поверхности, пишут ученые в журнале Nature Geoscience.

"Астероиды, падавшие на Марс впоследствии, примерно 4,2-3,5 миллиарда лет назад, могли не погубить жизнь, а ускорить таяние марсианских запасов воды в недрах планеты и запустить реакции, необходимые для формирования "кирпичиков жизни". Скорее всего, ее следы стоит искать в окрестностях подобных кратеров", — отмечает Дезмонд Мозер (Desmond Moser) из университета Западного Онтарио в Лондоне (Канада).

По текущим представлениям ученых, Марс возник примерно в то же время, что и Земля и другие планеты Солнечной системы, примерно 4,5 миллиарда лет назад. В первые эпохи своего существования он вряд ли мог быть обитаемым, так как поверхность красной планеты постоянно бомбардировалась крупными астероидами и фрагментами "зародышей" других планет.

Эта фаза, так называемая "поздняя тяжелая бомбардировка", закончилась на Земле примерно 3,8 миллиарда лет назад, когда планеты-гиганты завершили свою миграцию в сторону Солнца. Многие ученые считают, что жизнь, если она и успела зародиться на той, и другой планете, вряд ли смогла пережить эту фазу, начавшуюся примерно 4,1 миллиарда лет назад.

По этой причине многие геологи и планетологи считают, что Марс всегда оставался безжизненным. Дело в том, что его атмосфера и почти все запасы воды исчезли примерно 3,7-3,6 миллиарда лет назад, практически одновременно с завершением астероидной бомбардировки.

Мозер и его коллеги выяснили, что шансы на зарождение у марсианской жизни на самом деле были, изучая образцы древней коры Марса, катапультированной в космос во время падений астероидов и метеоритов и упавшей на Землю относительно недавно. Десятки таких камней были найдены в Сахаре и Антарктике.

Внутри них, как рассказывает геохимик, присутствуют так называемые цирконы – микроскопические кристаллы, возникающие внутри магматических горных пород при очень высоких температурах. Химический состав этих кристаллов не меняется после их застывания, что позволяет использовать их в качестве надежных индикаторов возраста минералов и тех условий, в которых они формировались.

Ученые воспользовались цирконами в марсианских метеоритах для того, чтобы вычислить их возраст, а также определить, по характерным изменениям в их структуре и в изотопном составе, как часто поверхность Марса бомбардировалась крупными астероидами в ту эпоху, когда эти образцы коры вышли на поверхность красной планеты.

Эти замеры привели к неожиданным результатам – структура и состав самых древних марсианских цирконов заметно отличались от того, как выглядят аналогичные кристаллы в первых породах Земли и Луны. В частности, почти все эти структуры сохранились в породах красной планеты в первозданном виде, тогда как 80-90% из них были спрессованы в древнейшей коре ее "соседки".

В прошлом, ученые считали подобные деформации признаком того, что и Земля, и Луна подвергались астероидной бомбардировке. Отсутствие подобных повреждений в марсианской коре, как считает Мозер, говорит о том, что эта эпоха завершилась на Марсе неожиданно рано, около 4,4 миллиарда лет назад. Примерно через 200 миллионов лет, по мнению ученого, красная планета должна была стать обитаемой.

Данное открытие существенно расширяет возможное время существования жизни на Марсе – в самом неблагоприятном случае, красная планета оставалась пригодной для ее зарождения и эволюции на протяжении 700 миллионов лет.

Жидкая вода и даже своеобразные реки присутствовали на поверхности Марса мгновения назад по космическим меркам – около миллиона лет назад, когда ось вращения Красной планеты была наклонена сильнее, чем сегодня.

Это заметно больше того промежутка времени, который прошел между формированием Земли и появлением первых однозначных следов жизни в ее недрах,. Это значительно повышает вероятность того, что роверы "Марс-2020" и "Розалинд Франклин" смогут найти следы древних марсианских микробов.

При этом, шансы на успех, как считают авторы статьи, будут максимальными, если ученые сосредоточат ее поиски в окрестностях древнейших кратеров, где могли сохраниться породы того времени и где были все условия для формирования простейших "кирпичиков жизни".