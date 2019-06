Астероид размером в несколько метров столкнулся с Землей 22 июня 2019 года

22 июня в 21: 25 UT небольшой астероид (NEOCP A10EOM1 / 2019 MO) вошел в атмосферу Земли и взорвался к югу от Пуэрто-Рико.Радиоволны, зафиксированные инфразвуковой станцией Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний на Бермудских островах, зафиксировали энергию взрыва от 3 до 5 килотонн тротила.Взрыв был хорошо виден на снимках с метеорологического спутника NOAA GOES-16:

Good sized fireball off the South coast of Jamaica infrasonically on Jun 22 near 2130 UT. Airwaves recorded by Bermuda infrasound station 2000 km North show periods which are consistent with 3-5 kT bolide from a small multi-meter sized NEA impact. @IMOmeteors @amsmeteors pic.twitter.com/zNbHQLGijB

— Peter Brown (@pgbrown) 24 июня 2019 г.Астероид разлетелся на куски в атмосфере. Это инфракрасное изображение со спутника GOES-16 показывает космическую скалу, раскалывающуюся по крайней мере на 3 части:Осколки метеорита теперь находятся на дне Карибского моря.