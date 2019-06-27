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Астероид размером в несколько метров столкнулся с Землей 22 июня 2019 года

Астероид размером в несколько метров столкнулся с Землей 22 июня 2019 года


22 июня в 21: 25 UT небольшой астероид (NEOCP A10EOM1 / 2019 MO) вошел в атмосферу Земли и взорвался к югу от Пуэрто-Рико.
Астероид размером в несколько метров столкнулся с Землей 22 июня 2019 года

Радиоволны, зафиксированные инфразвуковой станцией Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний на Бермудских островах, зафиксировали энергию взрыва от 3 до 5 килотонн тротила.
Взрыв был хорошо виден на снимках с метеорологического спутника NOAA GOES-16:

Good sized fireball off the South coast of Jamaica infrasonically on Jun 22 near 2130 UT. Airwaves recorded by Bermuda infrasound station 2000 km North show periods which are consistent with 3-5 kT bolide from a small multi-meter sized NEA impact. @IMOmeteors @amsmeteors pic.twitter.com/zNbHQLGijB


— Peter Brown (@pgbrown) 24 июня 2019 г.
Астероид разлетелся на куски в атмосфере. Это инфракрасное изображение со спутника GOES-16 показывает космическую скалу, раскалывающуюся по крайней мере на 3 части:
Астероид размером в несколько метров столкнулся с Землей 22 июня 2019 года

Осколки метеорита теперь находятся на дне Карибского моря.
Астероид размером в несколько метров столкнулся с Землей 22 июня 2019 года
27 июнь 2019 /
Иной мир
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