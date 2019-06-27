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Выброс метана на Марсе неожиданно прекратился

Выброс метана на Марсе неожиданно прекратился


Датчики марсохода Curiosity зафиксировали резкое снижение концентрации метана в атмосфере Марса над кратером Гейл, что говорит о завершении этого выброса. Причины его формирования пока остаются загадкой для планетологов, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Метановая загадка Марса продолжает свое существование. Теперь у нас еще больше стимулов постоянно наблюдать за колебаниями в его концентрации и ломать голову над тем, как он появляется и ведет себя в атмосфере красной планеты", — заявил Ашвин Васавада (Ashwin Vasavada), научный руководитель миссии.


В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.
Когда марсоход Curiosity впервые "принюхался" и проанализировал состав воздуха и содержимое почвы Марса в 2012 и в 2013 годах, ученым не удалось найти в них следов метана. Однако буквально через несколько месяцев датчики ровера зафиксировали сразу несколько всплесков в концентрации метана.
Год назад, после длительных споров и повторных проверок, связанных с загрязнением химической лаборатории марсохода, аппарат НАСА подтвердил свои первоначальные замеры и сделал потрясающее открытие, обнаружив "древнюю" органику в толще осадочных пород на дне пересохшего озера.
Эти наблюдения недавно подтвердили их европейские коллеги, работавшие с данными, которые собирали приборы зонда "Марс-Экспресс". Анализируя замеры с прибора PFS, проведенные в тот же момент, когда Curiosity зафиксировал один из всплесков метана, планетологи подтвердили, что выброс газа действительно произошел, и оценили его приблизительную массу.
Буквально в то же время их коллеги из российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-TGO" пришли к иному выводу – ни российскому прибору ACS, ни его европейскому кузену NoMAD не удалось найти никаких следов метана в атмосфере Марса. Эти расхождения сделали загадку "марсианского метана" еще более интересной для специалистов и обывателей.
На этих выходных у планетологов появилась уникальная возможность проверить все эти заявления – научная команда марсохода Curiosity заявила об обнаружении нового мощного выброса метана, сила которого была еще выше, чем в июне 2013 года. Параллельные наблюдения вели миссии "Марс-Экспресс" и "ЭкзоМарс-TGO", чьи результаты пока еще обрабатываются.
Если верить датчикам ровера НАСА, этот выброс закончился на минувших выходных – концентрация метана в атмосфере упала до величин, которые приборы марсохода не могут фиксировать. Схожим образом происходили и два предыдущих крупных выброса, зафиксированных ровером в 2013 году.
Подобное завершение этой истории, как отметил Васавада, говорит о том, что подобные всплески происходят на Марсе достаточно часто, однако пока абсолютно не понятно, что порождает их и есть ли какая-то закономерность в их появлении. Как надеются ученые, открытие и изучение последующих выбросов помогут раскрыть эту тайну.
27 июнь 2019 /
Иной мир
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