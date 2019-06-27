Вселенные с двумя измерениями могут быть обитаемыми





Ученые Калифорнийского университета и Массачусетского технологического института пришли к выводу, что законы физики во Вселенной с двумя пространственными и одним временным измерениями допускают существование живых организмов. Об том сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи в рамках скалярной теории гравитации продемонстрировали ошибочность взглядов, согласно которым в двумерной Вселенной не действуют силы притяжения, играющие важную роль в появлении жизни. Кроме того, они показали, что в таком пространстве возможно появление достаточно сложных структур, аналогичных двумерным нейронным сетям. Такие сети должны быть построены по модульному принципу, чтобы исключить пересечения, а также обладать другими специфическими математическими характеристиками.

Принято считать, что трехмерное пространство необходимо для поддержания жизни. Во вселенной с большим числом измерений законы Ньютона не будут работать должным образом, и возникновению устойчивых орбит будут мешать небольшие возмущения. Считалось, что вселенные с меньшим числом измерений также не пригодны для жизни. Таким образом, существование людей в трехмерном пространстве объясняется сильным антропным принципом, согласно которому только во вселенной с наблюдаемыми свойствами могут возникать сложные живые организмы.