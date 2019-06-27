Огромный астероид в четверг приблизится к Земле со скоростью 40800 км / ч





Астероид 2008 KV2, пронесется мимо Земли в четверг 27 июня на расстоянии около 6,7 миллиона километров.

Но даже несмотря на то, что этот посетитель будет далеко, событие все же примечательное. Не каждый день такая большая космическая скала проносится мимо нашей планеты.

Чтобы представить расстояние 2008 KV2 от Земли в перспективе, Луна находится примерно в 384 400 км от нас, а астероид будет более чем в 17 раз дальше.