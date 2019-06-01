НАСА сфотографировало вращающейся камерой небо в рентгеновском диапазоне

Это эффектное изображение — побочный результат работы NICER, орбитального телескопа, с 2017 года находящегося на МКС. Он работает в рентгеновском диапазоне, а его главной целью является изучение нейтронных звезд. Они справедливо считаются одними из наиболее загадочных объектов видимой Вселенной. Ну, с поправкой на то, что там все загадочно.NICER работает, пока ему не мешает свет Солнца. Когда это случается, а МКС обращается вокруг Земли за 93 минуты, телескоп поворачивается, ориентируясь на новую цель. Его детекторы в эти моменты не отключаются, прием информации продолжается.Специалисты НАСА решили объединить собранные картинки в одной. Научного смысла она не имеет, но выглядит красиво. Впрочем, даже в таком виде некоторые небесные тела узнаваемы.«Даже с минимальной обработкой это изображение демонстрирует» Лебедь, остаток сверхновой, имеющий диаметр около 90 световых лет, и возраст от 5000 до 8000 лет", — сказал Кит Джендро, главный исследователь миссии в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, Мэриленд. «Мы постепенно создаем новое рентгеновское изображение всего неба, и, возможно, ночные развертки NICER откроют ранее неизвестные источники».Основная задача NICER — определить размер нейтронных звезд с точностью до 5%. Эти измерения наконец позволят физикам понять, какая форма материи существует в их невероятно сжатых ядрах.Другие часто наблюдаемые пульсары изучаются в рамках эксперимента NICER Station Explorer для рентгеновской синхронизации и навигационной технологии (SEXTANT), который использует точную синхронизацию импульсов рентгеновского излучения пульсара для автономного определения положения и скорости NICER в космосе. По сути, это галактическая система GPS. Когда эта технология станет зрелой, она позволит космическим кораблям перемещаться по всей солнечной системе и за ее пределами.Посмотреть на небо во всей его красе можно на сайте НАСА, там же доступна возможность, подвигав мышкой ползунок, узнать немножко больше о нашей галактике.