» » НАСА сфотографировало вращающейся камерой небо в рентгеновском диапазоне

НАСА сфотографировало вращающейся камерой небо в рентгеновском диапазоне

НАСА сфотографировало вращающейся камерой небо в рентгеновском диапазоне


Это эффектное изображение — побочный результат работы NICER, орбитального телескопа, с 2017 года находящегося на МКС. Он работает в рентгеновском диапазоне, а его главной целью является изучение нейтронных звезд. Они справедливо считаются одними из наиболее загадочных объектов видимой Вселенной. Ну, с поправкой на то, что там все загадочно.
NICER работает, пока ему не мешает свет Солнца. Когда это случается, а МКС обращается вокруг Земли за 93 минуты, телескоп поворачивается, ориентируясь на новую цель. Его детекторы в эти моменты не отключаются, прием информации продолжается.
Специалисты НАСА решили объединить собранные картинки в одной. Научного смысла она не имеет, но выглядит красиво. Впрочем, даже в таком виде некоторые небесные тела узнаваемы.
«Даже с минимальной обработкой это изображение демонстрирует» Лебедь, остаток сверхновой, имеющий диаметр около 90 световых лет, и возраст от 5000 до 8000 лет", — сказал Кит Джендро, главный исследователь миссии в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, Мэриленд. «Мы постепенно создаем новое рентгеновское изображение всего неба, и, возможно, ночные развертки NICER откроют ранее неизвестные источники».
Основная задача NICER — определить размер нейтронных звезд с точностью до 5%. Эти измерения наконец позволят физикам понять, какая форма материи существует в их невероятно сжатых ядрах.
Другие часто наблюдаемые пульсары изучаются в рамках эксперимента NICER Station Explorer для рентгеновской синхронизации и навигационной технологии (SEXTANT), который использует точную синхронизацию импульсов рентгеновского излучения пульсара для автономного определения положения и скорости NICER в космосе. По сути, это галактическая система GPS. Когда эта технология станет зрелой, она позволит космическим кораблям перемещаться по всей солнечной системе и за ее пределами.
Посмотреть на небо во всей его красе можно на сайте НАСА, там же доступна возможность, подвигав мышкой ползунок, узнать немножко больше о нашей галактике.
01 июнь 2019 /
Иной мир
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Сгибаемое зеркало телескопа — шаг к поиску жизни за пределами нашей Солнечной системы
Иной мир

Сгибаемое зеркало телескопа — шаг к поиску жизни за пределами нашей Солнечной системы

Черные дыры доказали, что мы можем увидеть невидимое и представить непостижимое
Иной мир

Черные дыры доказали, что мы можем увидеть невидимое и представить непостижимое

Интернет взбудоражила новость, что Земля в конце декабря погрузится на 6 дней во темноту
Иной мир

Интернет взбудоражила новость, что Земля в конце декабря погрузится на 6 дней во темноту

По интернету распространилось заявление о том, что из-за магнитных бурь Земля погрузится во тьму на 6 дней. Автор публикации ссылается на заявление специалистов НАСА, однако, в управлении НАСА
Бывшая работница НАСА:
Иной мир

Бывшая работница НАСА: "Я видела ходивших по Марсу людей"

Марсоход Викинг Бывшая работница НАСА утверждает, что видела доказательства одного из самых монументальных тайн в истории освоения космоса в 1979 году. По ее словам, она стала свидетелем того, как
На Марсе обнаружены следы органической жизни
Иной мир

На Марсе обнаружены следы органической жизни

Марсоход НАСА Curiosity измерил всплеск метана в атмосфере Марса и обнаружил органические молекулы в извлеченных в ходе бурения скалы Камберленд образцах, сообщается на сайте НАСА. Это может
НАСА планирует заняться на Луне овощеводством
Иной мир

НАСА планирует заняться на Луне овощеводством

А затем, постепенно, перейти к полноценному заселению спутника Земли. Ученые NASA всерьез рассуждают о необходимости колонизации естественного спутника Земли. Первым делом исследователи намерены
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как правильно выбрать мотошколуТепловые изображения помогают раскрыть происхождение ФобосаЧем опасен космический мусор?Замена автомобильного стекла KiaСрочное оформление загранпаспортаВалуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавинМожно ли отправить МКС к Луне или Марсу?Космический цветок в созвездии Стрельца


Свежие Статьи
NASA будет готовить астронавтов для полетов к Луне в подводной лаборатории

NASA будет готовить астронавтов для полетов к Луне в подводной лаборатории

Взрыв сверхновой повлиял на эволюцию человечества

Взрыв сверхновой повлиял на эволюцию человечества

На Луну отправят лазерный 3D-принтер для печати «кирпичей»

На Луну отправят лазерный 3D-принтер для печати «кирпичей»

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+