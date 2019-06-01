» » Камни на Марсе, похожие на пасту, могут быть признаком жизни

Камни на Марсе, похожие на пасту, могут быть признаком жизни

Камни на Марсе, похожие на пасту, могут быть признаком жизни


Исследователи пришли к выводу, что марсоходы должны проверить на существование бактерий каменные образования на Марсе, похожие по форме на пасту.
По словам ученых, чья работа была опубликована в журнале Astrobiology, похожие структуры образуются и на Земле. На нашей планете их вызывает бактерия Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Она относится к экстремофилам, а значит, потенциально может существовать в марсианских условиях.
Вполне вероятно, по словам ученых, что этот вид бактерий живет на поверхности Марса и процветает. Бактерия принадлежит к линии, которая эволюционировала до того, как в атмосфере Земли начал появляться кислород (примерно 2,35 миллиарда лет назад). Она может выжить в очень горячей воде, прямо возле геотермальных источников. Бактерия также может выдержать интенсивный ультрафиолетовый свет и хорошо себя чувствует в окружающих средах с низким уровнем кислорода, используя серу и углекислый газ как источники энергии.
Sulfurihydrogenibium yellowstonense катализирует образование кристаллических горных пород, которые выглядят как слои макаронных изделий. Уникальная форма и структура пород, связанных с Sulfurihydrogenibium yellowstonense, являются результатом ее необычного образа жизни. В быстротекущей воде бактерии цепляются друг за друга и «держатся изо всех сил». Они образуют тугие нити, которые развеваются, как флаг. Они видимы для человеческого глаза и больше всего походят на пасту феттучини.
Камни на Марсе, похожие на пасту, могут быть признаком жизни

Сформированные бактериями и известняком структуры, называемые травериновыми террасами, в Йеллоустонском национальном парке /©Frank Schulenburg, Wikimedia Commons
Команда проанализировала микробные геномы, оценила, у каких генов наиболее активная экспрессия, и расшифровала метаболические потребности этих бактерий. Ученые также исследовали возможности Sulfurihydrogenibium yellowstonense в области скального строительства. Обнаружился интересный факт: белки на поверхности бактерий ускоряют скорость кристаллизации карбоната кальция вокруг бактериальных нитей и внутри них. Благодаря белкам, этот процесс протекает в нитях в миллиард раз быстрее, чем в любой другой природной среде на Земле. В результате образуются широкие полосы затвердевшей породы с волнистой нитевидной текстурой.
Эти структуры, по словам ученых, трудно с чем-то спутать. Поэтому, если их удастся обнаружить на Марсе, это будет одним из главных признаков наличия жизни на планете в настоящем или прошлом.
01 июнь 2019 /
Иной мир
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как мутирует человечество на Марсе: мнение ученых
Иной мир

Как мутирует человечество на Марсе: мнение ученых

Есть ли у людей двойники
Иной мир

Есть ли у людей двойники

Многие люди задумываются над тем, есть ли у них двойники. Увидеть собственную копию в реальной жизни готов далеко не каждый человек. 
На Марсе был мощный термоядерный взрыв
Иной мир

На Марсе был мощный термоядерный взрыв

Краткое содержаниеНа Марсе, который больше всего похож на нашу Землю, концентрация ксенона-129 в атмосфере, а также присутствие в больших количествах урана и тория на поверхности, скорее всего,
На Марсе обнаружены следы органической жизни
Иной мир

На Марсе обнаружены следы органической жизни

Марсоход НАСА Curiosity измерил всплеск метана в атмосфере Марса и обнаружил органические молекулы в извлеченных в ходе бурения скалы Камберленд образцах, сообщается на сайте НАСА. Это может
Марсианский вулкан может скрывать жизнь
Иной мир

Марсианский вулкан может скрывать жизнь

Самая древняя вода может быть скрыта в пределах наибольшего вулкана на Марсе. Исследователи говорят, что эта находка может подтверждать, что на Марсе когда-то могла быть жизнь. Марсианский вулкан
Кто создаст воздух на Марсе?
Иной мир

Кто создаст воздух на Марсе?

Космическая гонка за колонизацию Марса — прекрасный шанс для инженеров посоревноваться в оригинальности и работоспособности идей. Человечество планирует основать колонию на Красной планете, и для
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как правильно выбрать мотошколуТепловые изображения помогают раскрыть происхождение ФобосаЧем опасен космический мусор?Замена автомобильного стекла KiaСрочное оформление загранпаспортаВалуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавинМожно ли отправить МКС к Луне или Марсу?Космический цветок в созвездии Стрельца


Свежие Статьи
NASA будет готовить астронавтов для полетов к Луне в подводной лаборатории

NASA будет готовить астронавтов для полетов к Луне в подводной лаборатории

Взрыв сверхновой повлиял на эволюцию человечества

Взрыв сверхновой повлиял на эволюцию человечества

На Луну отправят лазерный 3D-принтер для печати «кирпичей»

На Луну отправят лазерный 3D-принтер для печати «кирпичей»

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+