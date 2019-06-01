Камни на Марсе, похожие на пасту, могут быть признаком жизни

Исследователи пришли к выводу, что марсоходы должны проверить на существование бактерий каменные образования на Марсе, похожие по форме на пасту.По словам ученых, чья работа была опубликована в журнале Astrobiology, похожие структуры образуются и на Земле. На нашей планете их вызывает бактерия Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Она относится к экстремофилам, а значит, потенциально может существовать в марсианских условиях.Вполне вероятно, по словам ученых, что этот вид бактерий живет на поверхности Марса и процветает. Бактерия принадлежит к линии, которая эволюционировала до того, как в атмосфере Земли начал появляться кислород (примерно 2,35 миллиарда лет назад). Она может выжить в очень горячей воде, прямо возле геотермальных источников. Бактерия также может выдержать интенсивный ультрафиолетовый свет и хорошо себя чувствует в окружающих средах с низким уровнем кислорода, используя серу и углекислый газ как источники энергии.Sulfurihydrogenibium yellowstonense катализирует образование кристаллических горных пород, которые выглядят как слои макаронных изделий. Уникальная форма и структура пород, связанных с Sulfurihydrogenibium yellowstonense, являются результатом ее необычного образа жизни. В быстротекущей воде бактерии цепляются друг за друга и «держатся изо всех сил». Они образуют тугие нити, которые развеваются, как флаг. Они видимы для человеческого глаза и больше всего походят на пасту феттучини.Сформированные бактериями и известняком структуры, называемые травериновыми террасами, в Йеллоустонском национальном парке /©Frank Schulenburg, Wikimedia CommonsКоманда проанализировала микробные геномы, оценила, у каких генов наиболее активная экспрессия, и расшифровала метаболические потребности этих бактерий. Ученые также исследовали возможности Sulfurihydrogenibium yellowstonense в области скального строительства. Обнаружился интересный факт: белки на поверхности бактерий ускоряют скорость кристаллизации карбоната кальция вокруг бактериальных нитей и внутри них. Благодаря белкам, этот процесс протекает в нитях в миллиард раз быстрее, чем в любой другой природной среде на Земле. В результате образуются широкие полосы затвердевшей породы с волнистой нитевидной текстурой.Эти структуры, по словам ученых, трудно с чем-то спутать. Поэтому, если их удастся обнаружить на Марсе, это будет одним из главных признаков наличия жизни на планете в настоящем или прошлом.