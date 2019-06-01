Взрыв сверхновой повлиял на эволюцию человечества





Адриан Мелотт из Университета Канзаса в Лоуренсе (США) и его коллеги провели исследование, попытавшись выяснить, какое влияние оказали на развитие нашей планеты взрывы сверхновых. Еще 2 года назад они нашли доказательства того, что 2,6 и 8,7 млн лет назад поверхность нашей и других планет Солнечной системы была «атакована» лучами сверхновых. В образцах лунного грунта, который доставили на Землю миссии «Аполлон», а также на дне океанов были найдены следы железа-60 — этот атом возникает только внутри сверхновых, которые могли находиться на относительно близком расстоянии — в 150–300 световых лет от Земли. Вспышки должны были повлиять на истончение озонового слоя, ускорив эволюционные процессы на Земле.

По словам Мелотта, осадочные породы по всей планете возрастом 2,5 млн лет содержат сажу и древесный уголь, которые говорят о возникновении в этот период большого количества пожаров. Это может объяснить ионизация атмосферы в тот период, которая повлияла также на жизнь предков современного человека. Именно в тот период и должны были появиться первые представители рода Homo. Космические лучи от сверхновой усилили ионизацию атмосферы, число ионов в нижних слоях возросло в 50 раз — самые мощные частицы после взрыва звезды могли достигать поверхности планеты, выбивая электроны.

Ионизация атмосферы непосредственно связана с электропроводимостью — рост числа заряженных частиц должен был усилить грозы и сделать их более частым явлением. Но и это еще не все: по мнению ученых, космические лучи и ионизация воздействовали на молнии, делая их «вертикальными», заставляя их бить по земле чаще. Это, в свою очередь, могло привести к массовым пожарам — горели леса, превращаясь в саванны, где и начали жить предки человека.

В обозримом будущем ничего подобного произойти не может — рядом с Землей (на расстоянии 150 световых лет) нет звезд, близких к стадии сверхновой. А вот вспышки на Солнце вполне способны влиять на озоновый слой и современную электронику.